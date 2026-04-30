Senar lança Agrinho em Anastácio com apoio da prefeitura e secretarias

Divulgação/Prefeitura de Anastácio

O Programa Agrinho, maior iniciativa de responsabilidade social do Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul), segue promovendo transformação por meio da educação. Ne quarta-feira (29), foi realizada a formação do projeto em parceria com a Prefeitura de Anastácio e a Secretaria Municipal de Educação.

Com o tema “Agro que alimenta, gente que cuida”, a edição 2026 reforça valores como cidadania, ética e sustentabilidade, aproximando campo e cidade e incentivando o protagonismo de crianças e jovens. A proposta é levar conhecimento e práticas educativas que estimulem a consciência ambiental e o respeito ao meio rural.

As ações serão desenvolvidas nas escolas municipais por coordenadores e professores, que atuarão diretamente com os estudantes ao longo do ano letivo. A formação realizada nesta quarta-feira teve como objetivo capacitar os educadores para a aplicação dos conteúdos em sala de aula, garantindo que os alunos compreendam a importância da agricultura familiar, da alimentação saudável e do cuidado com o planeta.

A parceria entre Senar/MS, Prefeitura de Anastácio e Secretaria Municipal de Educação reforça o compromisso com a formação integral das crianças e jovens do município, unindo aprendizado teórico e prático em torno de temas fundamentais para o desenvolvimento sustentável da região pantaneira.

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