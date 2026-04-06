Senar oferece 11 cursos gratuitos em Anastácio no decorrer do mês de abril

Os cursos acontecem em diferentes datas a partir do dia 9 de abril e são realizados em parceria com o Sindicato Rural de Anastácio / Divulgação/Senar - Mato Grosso do Sul

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (Senar/MS) disponibiliza, ao longo do mês de abril, 11 cursos gratuitos para a população de Anastácio e região. As capacitações abrangem áreas como saúde animal, tecnologia, artesanato, agricultura e desenvolvimento pessoal.

Os cursos acontecem em diferentes datas a partir do dia 9 de abril e são realizados em parceria com o Sindicato Rural de Anastácio.

Programação completa:

Nos dias 9 e 10 de abril, serão oferecidos dois cursos simultâneos:

- Aplicação de Vacinas e Medicamentos em Bovinos

- Operação e Manutenção de Roçadeira

Entre os dias 13 e 16 de abril, acontece o curso Artes em Tecidos: Bonecas e Bichinhos de Pano.

De 15 a 18 de abril, a programação inclui Informática Básica.

Nos dias 16 e 17 de abril, será realizado o curso Relações Interpessoais: Conexões que Transformam.

Entre 23 e 24 de abril, ocorre o Beneficiamento da Mandioca.

A reta final do mês, de 27 a 30 de abril, concentra a maior parte das opções:

- Implantação e Manejo Básico de Horta (27 a 29/04)

- Apicultura Avançada (27 a 29/04)

- Floricultura, Jardinagem e Paisagismo (27 a 29/04)

- Liderando Adversidades (28 a 29/04)

- Excel Básico (28 a 30/04)

Serviço – Os interessados em obter mais informações ou realizar inscrições devem procurar o Sindicato Rural de Anastácio, localizado na BR 262, KM 483, s/n, na zona rural. O Caixa Postal é 30, e o CEP é 79.210-000. O telefone para contato é (67) 9965-9305, e o e-mail é sindruralanastacio@yahoo.com.br.

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