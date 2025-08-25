Acessibilidade

25 de Agosto de 2025 • 17:28

Registros

Ocorrências em Anastácio envolve perturbação, prisões e acidente de trânsito

Intensa atuação do 7º BPM marcam o fim de semana na cidade

Redação

Publicado em 25/08/2025 às 13:46

7ºBPM em ação / @7bpm.pmms

O 7º Batalhão da Polícia Militar registrou uma série de ocorrências em Anastácio entre sexta-feira (22) e sábado (23), incluindo perturbação do sossego, cumprimento de mandado de prisão, adulteração de veículo, acidente de trânsito com feridos e violência doméstica. As situações foram encaminhadas às delegacias e envolveram ações de Força Tática, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

Perturbação do sossego em Anastácio, na sexta-feira (22) à tarde, uma mulher de 64 anos relatou que seu filho, de 42, chegou embriagado, proferindo xingamentos e causando transtornos frequentes na residência. As partes foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil para providências.

Também na sexta, a PM cumpriu mandado de prisão no bairro Jardim Namaria. Durante checagem, foi constatado mandado de prisão em aberto contra uma mulher de 42 anos.

Teve ainda ocorrência de adulteração de veículo e prisão de motociclista no sábado (23) pela manhã, no bairro Vila Maior. Um homem de 28 anos foi flagrado conduzindo motocicleta com adulteração no motor e sem habilitação. A motocicleta foi apreendida e suspeito encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Na Vila Santa Maria, um carro colidiu com motocicleta, deixando duas pessoas feridas (54 e 47 anos). Vítimas socorridas pelo Corpo de Bombeiros. O motociclista não possuía CNH, caracterizando crime de trânsito.

