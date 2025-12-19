Acessibilidade

19 de Dezembro de 2025 • 17:13

Servidores do setor de obras de Anastácio recebem cestas básicas e panetones

A entrega simbólica contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido

Da redação

Publicado em 19/12/2025 às 16:25

O ato buscou não apenas oferecer um apoio material, mas também destacar publicamente a importância do trabalho diário desses profissionais / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio realizou, nesta sexta-feira (19), uma ação de reconhecimento e cuidado voltada aos servidores da Secretaria Municipal de Obras. Por meio da Secretaria de Assistência Social, a administração entregou cestas básicas e panetones aos trabalhadores, em um gesto que reforça a valorização dos funcionários públicos municipais.

A iniciativa integra o conjunto de ações desenvolvidas ao longo de 2025 com foco no bem-estar e na assistência aos servidores, especialmente durante o período de final de ano, tradicionalmente marcado por gestos de solidariedade e pelo espírito natalino.

A entrega simbólica contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido (Cido), da primeira-dama Valquíria Prates da Silva, e dos secretários Mary Beltrão (Assistência Social) e Francisco Oliveira (Chico), da Secretaria de Obras. O ato buscou não apenas oferecer um apoio material, mas também destacar publicamente a importância do trabalho diário desses profissionais para a manutenção e o desenvolvimento da infraestrutura urbana do município.

A ação reflete a política da gestão municipal de fortalecer os vínculos institucionais e promover um ambiente de trabalho mais acolhedor, reconhecendo o esforço dos servidores que atuam diretamente na execução de obras e serviços essenciais para a população de Anastácio.

