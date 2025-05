Sessão Solene homenageia personalidades pelos 60 anos do município

Divulgação

Como parte da programação comemorativa pelos 60 anos de Anastácio, a Câmara Municipal realizou, na noite de ontem, 6, uma Sessão Solene de Honra ao Mérito e Entrega de Títulos de Cidadão Anastaciano.

A cerimônia reconheceu e homenageou personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento do município, fortalecendo os laços com a comunidade e valorizando aqueles que fazem parte da história e do progresso de Anastácio.

Os homenageados deste ano foram: Aziz José, Tereza Maria da Silva, Cássia Cristina Miliatti Albres, Dr. Paulo de Abreu Neto, Dr. Wesley Gustavo Alzmeyer, José Barbosa Granja, Nicanor Gamarra Aleixo, Aparecido Carlos dos Santos Milan, Profª Cheila Cláudia de Souza, Luciano Reges Damasceno, Marilda dos Reis Azevedo, Davi Barbosa da Silva, Profª Edna Aurora Lissoni, Pastor Dorival José dos Santos, Neusa Gomes Chaves, Agostinho Vitoriano Pedrosa Lima, Anderson Marques de Oliveira Timóteo, Maria Francisca da Conceição Hernandes (Maria Sales), Veronice Aparecida Terra, Maria Helena Leonel (Marlene Leonel), Ademilço Rojo de Araújo, Andreia da Silva de Oliveira Cabral e José Vicente Dionísio.

O evento contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido – o Cido –, da vice-prefeita Maria Vital, além dos vereadores Lincoln Pellicioni (presidente da Câmara Municipal), Vilma Ferreira, Uderson Rosa Bianchi, José Aparecido Pereira, Manoel Luiz da Silva, João Macalé Batista, Fabiano da Silva Corrêa, Bruno Areco de Souza, Aldo José dos Santos, Robson Isaac de Castro Pertile e Joel José de Lima Nascimento.

Também prestigiaram a solenidade a defensora pública Sara Curcino, o secretário de Finanças de Aquidauana, Ernandes Peixoto de Miranda (representando o prefeito Mauro do Atlântico), autoridades militares, secretários municipais e lideranças regionais.

