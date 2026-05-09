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FORTES CHUVAS

Show de João Gomes em Anastácio será remarcado para julho, anuncia cantor

Nova data da Festa da Farinha ainda não foi confirmada pela Prefeitura, mas evento precisou ser adiado após fortes chuvas que atingiram a região

Redação

Publicado em 09/05/2026 às 17:50

Atualizado em 09/05/2026 às 18:06

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O Pantaneiro

O cantor João Gomes anunciou em suas redes sociais que o show que seria realizado durante a tradicional Festa da Farinha, em Anastácio, deverá acontecer no próximo dia 17 de julho. A nova data, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente pela Prefeitura Municipal.

O adiamento da festa ocorreu devido às fortes chuvas que atingiram Anastácio, Aquidauana e região nos últimos dias. Segundo dados da Defesa Civil, o volume acumulado ultrapassou os 135 milímetros em 24 horas, sendo o maior índice registrado em Mato Grosso do Sul neste período.

A apresentação de João Gomes era considerada a principal atração da Festa da Farinha, evento tradicional realizado em comemoração ao aniversário de Anastácio e que costuma reunir milhares de pessoas da região pantaneira.

Durante toda esta sexta-feira (08), o temporal acompanhado de ventos fortes e grande volume de água levou ao cancelamento da programação por questões de segurança. A decisão considerou os riscos envolvendo estruturas metálicas, equipamentos elétricos, áreas alagadas e a circulação do público em meio às condições climáticas adversas. Já a programação deste sábado (09), que seria o segundo dia de evento, também foi adiada pois a chuva não deu trégua e continua forte, impedindo qualquer tipo de atividade.

A Festa da Farinha é uma das principais celebrações culturais e econômicas do município, movimentando o comércio, hotéis, ambulantes e o setor de alimentação.

Natural de Serrita, em Pernambuco, João Gomes se consolidou como um dos maiores nomes da música brasileira atual, arrastando multidões por onde passa com sucessos como “Meu Pedaço de Pecado”, “Dengo” e “Eu Tenho a Senha”.

Agora, a expectativa fica pela confirmação oficial da Prefeitura de Anastácio sobre a realização da festa e do show na nova data anunciada pelo artista.

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