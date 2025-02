Simone Tebet garante recursos federais para Anastácio e destaca obra da BR-419

Ministra Sinome Tebet e comitiva foram recebidas na prefeitura de Anastácio / Foto: João Éric - O Pantaneiro

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, desembarcou em Anastácio na manhã desta segunda-feira, dia 17, com uma mensagem clara: “Recurso para Mato Grosso do Sul não vai faltar”. Em discurso acompanhado pela equipe de O Pantaneiro, Tebet destacou o avanço das obras da rodovia BR-419, rodovia federal que conectará Anastácio a Aquidauana e é considerada estratégica para o desenvolvimento econômico da região. “É uma obra da bancada sul-mato-grossense, mas é do governo federal. Está no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e terá trechos concluídos ainda este ano, com partes remanescentes até 2026”, afirmou.

Infraestrutura como motor do crescimento

A BR-419, inserida no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), foi tema central da visita. Tebet, que coordenou a bancada do estado no Senado, lembrou o esforço histórico para garantir investimentos anuais na via. “Ela fortalecerá o turismo, o agronegócio e a indústria, além de integrar à Rota Bioceânica, um projeto futuro que colocará Mato Grosso do Sul em destaque logístico”, explicou. A ministra evitou detalhar a Rota Bioceânica, mas adiantou que o corredor facilitará o escoamento de produção País, ampliando oportunidades para Mato Grosso do Sul.

União política e orgulho local



Tebet também reforçou o papel da bancada federal sul-mato-grossense, que classificou como “unida e ativa”, e defendeu o governo Lula como uma “frente ampla”. “Fui colocada para cuidar do orçamento brasileiro, independente de partido. Nosso foco é o que o País precisa”, disse, ressaltando seu perfil centrista. A ministra ainda mencionou o orgulho de representar o Estado: “Hoje, as pessoas sabem onde Mato Grosso do Sul está no mapa. Isso facilita nossa atuação”.

Ao final, Tebet prometeu priorizar demandas locais e brincou com a culinária regional: “Na próxima visita, espero saborear o peixe gostoso de Anastácio”. A passagem da ministra reforça expectativas de avanços em infraestrutura e geração de empregos, enquanto o município aguarda os próximos passos do PAC.