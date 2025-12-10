Sistema de Cadastro Único ficará indisponível para manutenção em Anastácio

A medida visa garantir a estabilidade, segurança e melhoria no funcionamento da plataforma / Agência Brasil/Arquivo

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Anastácio comunica à população que o Portal Analítico do Cadastro Único permanecerá indisponível para acesso e atualizações nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025 (quinta e sexta-feira). A interrupção é necessária para a realização de manutenção técnica programada no sistema.

Segundo a pasta, os atendimentos e o processamento regular retornarão ao normal a partir da próxima segunda-feira, dia 15 de dezembro de 2025. A medida visa garantir a estabilidade, segurança e melhoria no funcionamento da plataforma, essencial para o cadastramento e a gestão de programas sociais no município.

A Secretaria de Assistência Social orienta os cidadãos que necessitarem de serviços relacionados ao Cadastro Único a programarem seus atendimentos fora do período de indisponibilidade, evitando deslocamentos desnecessários às unidades de referência. Em caso de dúvidas, a população pode buscar informações diretamente na sede da secretaria ou pelos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Anastácio.

