Acessibilidade

10 de Dezembro de 2025 • 17:59

Buscar

Últimas notícias
X
Alerta

Sistema de Cadastro Único ficará indisponível para manutenção em Anastácio

Os atendimentos e o processamento regular retornarão ao normal a partir da próxima segunda-feira, dia 15

Da redação

Publicado em 10/12/2025 às 16:51

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A medida visa garantir a estabilidade, segurança e melhoria no funcionamento da plataforma / Agência Brasil/Arquivo

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Anastácio comunica à população que o Portal Analítico do Cadastro Único permanecerá indisponível para acesso e atualizações nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025 (quinta e sexta-feira). A interrupção é necessária para a realização de manutenção técnica programada no sistema.

Segundo a pasta, os atendimentos e o processamento regular retornarão ao normal a partir da próxima segunda-feira, dia 15 de dezembro de 2025. A medida visa garantir a estabilidade, segurança e melhoria no funcionamento da plataforma, essencial para o cadastramento e a gestão de programas sociais no município.

A Secretaria de Assistência Social orienta os cidadãos que necessitarem de serviços relacionados ao Cadastro Único a programarem seus atendimentos fora do período de indisponibilidade, evitando deslocamentos desnecessários às unidades de referência. Em caso de dúvidas, a população pode buscar informações diretamente na sede da secretaria ou pelos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Anastácio.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Quebrando Barreiras!

Escola pública de Anastácio celebra formatura inédita em Balneário Camboriú

Trânsito

Acidente fatal na MS-162 mobiliza operação de socorro sob chuva intensa em Anastácio

Saúde

Anastácio oferece imunização contra VSR para gestantes

Vacina contra vírus sincicial respiratório está disponível a gestantes de Anastácio

MS prepara serviços para oferta da vacina contra bronquiolite a gestantes

Agosto Dourado reúne mães, gestantes e bebês na ESF Guanandy

Atenção

Anastácio chama munícipes para atualização no Bolsa Família

Publicidade

Educação

Anastácio abre matrícula para novos alunos da rede municipal

ÚLTIMAS

Política pública

Aquidauana recebe troféu 5 estrelas em prêmio estadual de segurança no trânsito

Nesta segunda-feira, dia 9, o prefeito Mauro do Atlântico recebeu a equipe do Demutran no gabinete para celebrar a conquista

4ª etapa

Circuito Unimed de Vôlei de Praia reúne atletas e público em Aquidauana

O público pôde acompanhar partidas de alto nível técnico em um ambiente de animação e torcida

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo