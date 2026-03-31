DivulgaÃ§Ã£o/PolÃ­cia Civil

De acordo com informações, os policiais realizavam diligências relacionadas aos homicídios quando localizaram um indivíduo com características semelhantes às repassadas. Ao ser abordado, o suspeito reagiu de forma violenta, sacando uma faca e avançando contra um dos policiais. Diante da injusta agressão e do risco iminente, os militares efetuaram disparos para conter o ataque. O suspeito foi atingido, desarmado e ainda chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Um dos suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido recentemente em Anastácio morreu na madrugada desta terça-feira, dia 31, durante confronto com policiais da Força Tática no bairro Cristo Rei. A ação ocorreu após os militares receberem denúncias de que o possível autor dos crimes estaria circulando pela região.

A morte do suspeito ocorre em meio às investigações da Polícia Civil de Anastácio, que elucidou em curto espaço de tempo três homicídios registrados entre a última quinta-feira (26), e sexta-feira (27), no município. Conforme apurado, os crimes estão diretamente relacionados e fazem parte de uma mesma cadeia de acontecimentos.

O primeiro caso veio à tona após a descoberta dos corpos de um casal dentro de uma residência no sábado (28). O duplo homicídio teria ocorrido ainda na quinta-feira. Já na sexta-feira, um terceiro crime foi registrado: a morte de David Vareiro Machado, apontado como um dos envolvidos na execução do casal.

As investigações indicam que o assassinato do casal foi planejado por um dos suspeitos, que teria contratado terceiros para cometer o crime. Ela foi presa após a rápida atuação da Polícia Civil, que representou pela prisão dos suspeitos assim que surgiram os primeiros elementos.

Segundo a apuração, participaram diretamente da execução um dos suspeitos e o próprio David Vareiro Machado. No entanto, David acabou sendo morto no dia seguinte, após supostamente cobrar o pagamento pelo crime.

O companheiro da mulher também teve participação confirmada, sendo apontado como envolvido na morte de David e com fortes indícios de ter atuado como mandante no homicídio do casal. Os dois homens seguem foragidos, e as forças de segurança continuam as buscas para localizá-los.

A ocorrência mobilizou equipes para preservação da cena e realização dos procedimentos legais, com apoio da perícia. A ação destaca o empenho e a pronta resposta da Polícia Militar no combate à criminalidade, garantindo mais segurança à população.

A Polícia Civil reforçou seu compromisso com a elucidação de crimes graves e a responsabilização dos envolvidos, ressaltando a rápida resposta dada ao caso, que trouxe esclarecimentos importantes à sociedade. A motivação para o assassinato do casal ainda está sendo investigada.

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