Homem teria reagido com faca durante abordagem policial no bairro Cristo Rei; caso estÃ¡ ligado a trÃªs mortes registradas no municÃpio na Ãºltima semana
DivulgaÃ§Ã£o/PolÃcia Civil
Um dos suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido recentemente em Anastácio morreu na madrugada desta terça-feira, dia 31, durante confronto com policiais da Força Tática no bairro Cristo Rei. A ação ocorreu após os militares receberem denúncias de que o possível autor dos crimes estaria circulando pela região.
De acordo com informações, os policiais realizavam diligências relacionadas aos homicídios quando localizaram um indivíduo com características semelhantes às repassadas. Ao ser abordado, o suspeito reagiu de forma violenta, sacando uma faca e avançando contra um dos policiais. Diante da injusta agressão e do risco iminente, os militares efetuaram disparos para conter o ataque. O suspeito foi atingido, desarmado e ainda chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
A morte do suspeito ocorre em meio às investigações da Polícia Civil de Anastácio, que elucidou em curto espaço de tempo três homicídios registrados entre a última quinta-feira (26), e sexta-feira (27), no município. Conforme apurado, os crimes estão diretamente relacionados e fazem parte de uma mesma cadeia de acontecimentos.
O primeiro caso veio à tona após a descoberta dos corpos de um casal dentro de uma residência no sábado (28). O duplo homicídio teria ocorrido ainda na quinta-feira. Já na sexta-feira, um terceiro crime foi registrado: a morte de David Vareiro Machado, apontado como um dos envolvidos na execução do casal.
As investigações indicam que o assassinato do casal foi planejado por um dos suspeitos, que teria contratado terceiros para cometer o crime. Ela foi presa após a rápida atuação da Polícia Civil, que representou pela prisão dos suspeitos assim que surgiram os primeiros elementos.
Segundo a apuração, participaram diretamente da execução um dos suspeitos e o próprio David Vareiro Machado. No entanto, David acabou sendo morto no dia seguinte, após supostamente cobrar o pagamento pelo crime.
O companheiro da mulher também teve participação confirmada, sendo apontado como envolvido na morte de David e com fortes indícios de ter atuado como mandante no homicídio do casal. Os dois homens seguem foragidos, e as forças de segurança continuam as buscas para localizá-los.
A ocorrência mobilizou equipes para preservação da cena e realização dos procedimentos legais, com apoio da perícia. A ação destaca o empenho e a pronta resposta da Polícia Militar no combate à criminalidade, garantindo mais segurança à população.
A Polícia Civil reforçou seu compromisso com a elucidação de crimes graves e a responsabilização dos envolvidos, ressaltando a rápida resposta dada ao caso, que trouxe esclarecimentos importantes à sociedade. A motivação para o assassinato do casal ainda está sendo investigada.
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