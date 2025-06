Suspeito é preso com drogas durante abordagem no trevo de Anastácio

Delegacia de Anastácio / O Pantaneiro, Arquivo

Durante patrulhamento na noite de 12 de junho, no trevo de acesso ao município de Anastácio, uma equipe do Grupamento Especializado Tático com Apoio de Motocicletas (GETAM), do 7º Batalhão de Polícia Militar, abordou um veículo com cinco ocupantes.

Durante a vistoria, os policiais localizaram na mochila de um dos passageiros cerca de 303 gramas de substância análoga à pasta base de cocaína e 153 gramas de cocaína.