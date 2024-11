Tamanduá-bandeira é encontrado deitado em rua de Anastácio

Adriel Medina, Você Repórter

Um tamanduá-bandeira foi encontrado deitado na rua Dom Aquino, em Anastácio e chamou a atenção dos moradores. O caso ocorreu na quarta-feira (30).

Adriel Medina, residente da cidade, encaminhou a informação à reportagem de O Pantaneiro, e ficou surpreso ao encontrar um tamanduá-bandeira deitado na rua Dom Aquino.

O comportamento calmo do animal chamou a atenção, pois é incomum que ele permaneça tão tranquilo perto de pessoas.

A princípio, parecia que o tamanduá apenas descansava, mas sua posição e a dificuldade de locomoção levantaram suspeitas de um possível ferimento.

Embora não fosse possível avaliar claramente seu estado de saúde, a situação gerava preocupação.

Com o intuito de garantir o bem-estar do animal, a PMA foi acionada e fez o resgate do animal.

Confira o vídeo: