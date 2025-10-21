Top 12 comemora um ano em Anastácio com mês de promoções

O Pantaneiro





A data marca não apenas um ciclo de sucesso, mas também a consolidação da marca como uma das principais referências no comércio local. Desde a inauguração, a Top 12 tem se destacado por oferecer produtos de qualidade, atendimento acolhedor e, principalmente, por manter um relacionamento próximo com seus clientes.



“É gratificante poder comemorar esse primeiro aniversário ao lado de tantas pessoas que acreditam no nosso trabalho. Nossa Senhora Aparecida sempre nos abençoou e continua iluminando nosso caminho”, destacou a equipe da loja, em tom de gratidão.



Durante todo o mês de outubro, os clientes podem esperar ofertas imperdíveis, novidades diárias e aquele preço que cabe no bolso, uma marca registrada da Top 12. A campanha de aniversário celebra a fidelidade dos consumidores e reforça o compromisso da empresa em continuar crescendo junto com a comunidade.



Além das promoções, o clima é de festa e agradecimento. A equipe preparou um ambiente ainda mais acolhedor para receber quem quiser participar dessa celebração. “Esse primeiro ano em Anastácio é apenas o começo de uma trajetória de muito trabalho, dedicação e carinho por cada cliente que entra em nossa loja”, completam.



A Top 12 convida todos a participarem do mês de comemoração, aproveitando as promoções e compartilhando esse momento especial.



“Venha comemorar conosco! Outubro é o nosso mês!”



Onde encontrar a Top 12:

• Aquidauana: Rua Estevão Alves Corrêa, 1741 — @Top12Aquidauana

• Anastácio: Avenida da Integração, 400 — @Top12Anastacio

O mês de outubro chegou com um motivo a mais para comemorar na Top 12. A loja, que conquistou o público de Anastácio com variedade, qualidade e preços acessíveis, celebra seu primeiro aniversário no município com um mês inteiro de promoções e novidades.A data marca não apenas um ciclo de sucesso, mas também a consolidação da marca como uma das principais referências no comércio local. Desde a inauguração, a Top 12 tem se destacado por oferecer produtos de qualidade, atendimento acolhedor e, principalmente, por manter um relacionamento próximo com seus clientes.“É gratificante poder comemorar esse primeiro aniversário ao lado de tantas pessoas que acreditam no nosso trabalho. Nossa Senhora Aparecida sempre nos abençoou e continua iluminando nosso caminho”, destacou a equipe da loja, em tom de gratidão.Durante todo o mês de outubro, os clientes podem esperar ofertas imperdíveis, novidades diárias e aquele preço que cabe no bolso, uma marca registrada da Top 12. A campanha de aniversário celebra a fidelidade dos consumidores e reforça o compromisso da empresa em continuar crescendo junto com a comunidade.Além das promoções, o clima é de festa e agradecimento. A equipe preparou um ambiente ainda mais acolhedor para receber quem quiser participar dessa celebração. “Esse primeiro ano em Anastácio é apenas o começo de uma trajetória de muito trabalho, dedicação e carinho por cada cliente que entra em nossa loja”, completam.A Top 12 convida todos a participarem do mês de comemoração, aproveitando as promoções e compartilhando esse momento especial.“Venha comemorar conosco! Outubro é o nosso mês!”Onde encontrar a Top 12:• Aquidauana: Rua Estevão Alves Corrêa, 1741 — @Top12Aquidauana• Anastácio: Avenida da Integração, 400 — @Top12Anastacio

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:





Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial