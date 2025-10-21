Acessibilidade

21 de Outubro de 2025 • 11:59

Top 12 comemora um ano em Anastácio com mês de promoções

A data marca não apenas um ciclo de sucesso, mas também a consolidação da marca como uma das principais referências no comércio local

Da redação

Publicado em 21/10/2025 às 09:53

Atualizado em 21/10/2025 às 10:42

O Pantaneiro

O mês de outubro chegou com um motivo a mais para comemorar na Top 12. A loja, que conquistou o público de Anastácio com variedade, qualidade e preços acessíveis, celebra seu primeiro aniversário no município com um mês inteiro de promoções e novidades.

A data marca não apenas um ciclo de sucesso, mas também a consolidação da marca como uma das principais referências no comércio local. Desde a inauguração, a Top 12 tem se destacado por oferecer produtos de qualidade, atendimento acolhedor e, principalmente, por manter um relacionamento próximo com seus clientes.

“É gratificante poder comemorar esse primeiro aniversário ao lado de tantas pessoas que acreditam no nosso trabalho. Nossa Senhora Aparecida sempre nos abençoou e continua iluminando nosso caminho”, destacou a equipe da loja, em tom de gratidão.

Durante todo o mês de outubro, os clientes podem esperar ofertas imperdíveis, novidades diárias e aquele preço que cabe no bolso, uma marca registrada da Top 12. A campanha de aniversário celebra a fidelidade dos consumidores e reforça o compromisso da empresa em continuar crescendo junto com a comunidade.

Além das promoções, o clima é de festa e agradecimento. A equipe preparou um ambiente ainda mais acolhedor para receber quem quiser participar dessa celebração. “Esse primeiro ano em Anastácio é apenas o começo de uma trajetória de muito trabalho, dedicação e carinho por cada cliente que entra em nossa loja”, completam.

A Top 12 convida todos a participarem do mês de comemoração, aproveitando as promoções e compartilhando esse momento especial.

“Venha comemorar conosco! Outubro é o nosso mês!”

Onde encontrar a Top 12:
• Aquidauana: Rua Estevão Alves Corrêa, 1741 — @Top12Aquidauana
• Anastácio: Avenida da Integração, 400 — @Top12Anastacio
