Torneio do Trabalhador abre inscrições e promete movimentar Anastácio

A cidade de Anastácio se prepara para mais uma edição do tradicional Torneio do Trabalhador, que será realizado no dia 1º de maio, reunindo atletas e torcedores em uma grande celebração esportiva. O evento acontecerá no Estádio Rosalva Paim e contará com disputas de futebol society nas categorias masculina e feminina.

De acordo com a organização, serão disponibilizadas vagas para 30 equipes masculinas e 12 femininas, reforçando o crescimento da participação feminina no esporte local. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 29 de abril, ou enquanto houver vagas, já que o número de equipes é limitado.

Além da integração entre os participantes, o torneio também chama atenção pela premiação. Na categoria masculina, o time campeão receberá R$ 4.000, enquanto o segundo e terceiro colocados ganharão R$ 1.500 e R$ 500, respectivamente. Já na categoria feminina, o prêmio para o primeiro lugar será de R$ 2.500, seguido por R$ 1.000 para o segundo e R$ 500 para o terceiro colocado.

Promovido pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude (SMELJ), com apoio da Prefeitura de Anastácio, o torneio tem como objetivo incentivar a prática esportiva, promover lazer e fortalecer o espírito de comunidade entre os trabalhadores.

Os interessados em participar devem montar suas equipes e entrar em contato pelo telefone (67) 9 9923-0036 para obter mais informações e garantir a inscrição.

O Torneio do Trabalhador já é uma tradição na cidade e promete, mais uma vez, reunir talento, competitividade e confraternização em um dos dias mais simbólicos do calendário nacional.