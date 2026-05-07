Torneio do Trabalhador de Anastácio reúne 42 equipes de seis cidades

Divulgação/Prefeitura de Anastácio

O tradicional Torneio do Trabalhador, realizado na última sexta-feira (1º), no campo do Estádio Municipal Rosalda Paim, reuniu atletas e torcedores em uma grande celebração esportiva em homenagem ao Dia do Trabalhador. Promovido pela Administração Municipal, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura, o evento já faz parte do calendário esportivo e cultural do município.

Nesta edição, a competição contou com a participação de 30 equipes masculinas e 12 femininas, reunindo esportistas dos municípios de Nioaque, São Gabriel do Oeste, Campo Grande, Miranda, Aquidauana e Anastácio, fortalecendo a integração regional por meio do esporte.

Futebol masculino

- 1º lugar – Cold Beer Amigos do Karudo

- 2º lugar – Amigos do Garcia

- 3º lugar – EGF Nioaque

Futebol feminino

- 1º lugar – Rosa Pink/Mega Farma

- 2º lugar – Atlético AFC

- 3º lugar – AMZ

A Prefeitura de Anastácio destacou o sucesso do evento e a adesão das equipes, que transformaram o torneio em uma festa de confraternização e incentivo ao esporte regional. A expectativa é de que a competição seja novamente realizada no próximo ano, mantendo a tradição e ampliando ainda mais a participação de atletas de outras cidades.

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