Acessibilidade

07 de Maio de 2026 • 15:05

Buscar

Últimas notícias
X
Futebol regional

Torneio do Trabalhador de Anastácio reúne 42 equipes de seis cidades

Competição realizada no Estádio Municipal Rosalda Paim integrou atletas de Nioaque, São Gabriel do Oeste, Campo Grande, Miranda, Aquidauana e Anastácio

Da redação

Publicado em 07/05/2026 às 11:01

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/Prefeitura de Anastácio

O tradicional Torneio do Trabalhador, realizado na última sexta-feira (1º), no campo do Estádio Municipal Rosalda Paim, reuniu atletas e torcedores em uma grande celebração esportiva em homenagem ao Dia do Trabalhador. Promovido pela Administração Municipal, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura, o evento já faz parte do calendário esportivo e cultural do município.

Nesta edição, a competição contou com a participação de 30 equipes masculinas e 12 femininas, reunindo esportistas dos municípios de Nioaque, São Gabriel do Oeste, Campo Grande, Miranda, Aquidauana e Anastácio, fortalecendo a integração regional por meio do esporte.

Futebol masculino

- 1º lugar – Cold Beer Amigos do Karudo
- 2º lugar – Amigos do Garcia
- 3º lugar – EGF Nioaque

Futebol feminino

- 1º lugar – Rosa Pink/Mega Farma
- 2º lugar – Atlético AFC
- 3º lugar – AMZ

A Prefeitura de Anastácio destacou o sucesso do evento e a adesão das equipes, que transformaram o torneio em uma festa de confraternização e incentivo ao esporte regional. A expectativa é de que a competição seja novamente realizada no próximo ano, mantendo a tradição e ampliando ainda mais a participação de atletas de outras cidades.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

HOMENAGEM

Odilon Ribeiro recebe Título de Cidadão Anastaciano

Adoção

Animais recebem novos lares e comprovam sucesso de feira em Anastácio

Saúde

Prefeitura de Anastácio inaugura nova Farmácia Básica com estrutura reformada

Unidade passou por melhorias completas para oferecer mais conforto e organização no atendimento à população

Saúde

Anastácio entrega novos uniformes para agentes comunitários de saúde e agentes de endemias

Publicidade

Risco

Vizinho consegue controlar incêndio em residência de Anastácio

ÚLTIMAS

RECONHECIMENTO

Câmara de Aquidauana homenageia policiais do 7º BPM por ação que salvou adolescente

A Moção de Aplauso destaca a rapidez, o preparo técnico e a sensibilidade dos policiais, ressaltando o papel fundamental da Polícia Militar na defesa da vida e na proteção de crianças e adolescentes.

PREPARE-SE

Virada no tempo: frente fria deve derrubar temperaturas em Aquidauana

Dia das Mães será de gelado nas cidades do MS

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo