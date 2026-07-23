Motoboy impede saída de motociclista após notar sinais de embriaguez

Ao perceber situação de risco, motoboy decidiu retirar a chave do veículo do motociclista / Reprodução

Um motociclista que aparentava estar embriagado foi impedido de continuar trafegando no início da tarde desta quinta-feira (23), na Avenida Manoel Murtinho, em Anastácio. A atitude foi tomada pelo motoboy "P99", que presenciou a situação e decidiu intervir para evitar um possível acidente.

Segundo informações repassadas ao O Pantaneiro, o trabalhador aguardava uma entrega em um restaurante da avenida quando percebeu o homem nas proximidades do estabelecimento, tentando deixar o local com a motocicleta. Ao conversar com ele, notou sinais de embriaguez e decidiu retirar a chave do veículo, impedindo que o motociclista seguisse viagem.

Ainda conforme os relatos, o homem chegou a tentar trafegar pela contramão da avenida, o que aumentou a preocupação de quem presenciava a cena. O motociclista foi orientado por "P99" a deixar a moto estacionada até que uma pessoa habilitada e em condições de conduzir o veículo pudesse buscá-la.

A atitude do motoboy evitou, segundo testemunhas, que a situação pudesse colocar em risco tanto o próprio motociclista quanto outros usuários da via.