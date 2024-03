Trabalhador rural é preso com cocaína em Anastácio

Divulgação

Trabalhador rural, de 19 anos, foi preso com trouxinha de cocaína, em Anastácio, no último domingo.



Equipe da Polícia Militar realizava rondas na rua João Leite Ribeiro, Centro, quando em frente a uma conveniência, viu dois homens.



Quando os policiais se aproximaram, um deles, o rapaz de 19 anos, colocou a mão no bolso e jogou uma coisa no jardim.



Durante revista pessoal, nada com eles foi encontrado, mas três trouxinhas de cocaína foram localizadas no jardim.



Questionado, o jovem confessou ser o dono da droga, disse ter comprado em Aquidauana. Ele foi preso e algemado, pois estava exaltado.