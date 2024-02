Trabalhador rural morre após ser atropelado por caminhão em Anastácio

Ronald Regis / O Pantaneiro

O trabalhador rural, Vanil Valejo, 68 anos, morreu atropelado, na noite deste sábado, 03, próximo de Anastácio-MS, BR-262, imediações da Ponte do Acogô.



As primeiras informações são de que, um caminhoneiro, de 36 anos, morador de Nioaque, conduzia, por volta das 19h, o Mercedes-Benz, em direção à cidade de Miranda e quando outro veículo se aproximava no sentido oposto, o motorista sentiu uma colisão. Ele estacionou seu caminhão no acostamento, retornou a pé e avistou um senhor no centro da via, ainda com sinais vitais.



Prontamente solicitou assistência médica e a vítima foi conduzida, com vida, ao pronto-socorro de Aquidauana, mas não resistiu.



A PRF, Investigadores e delegado da Polícia Civil de Anastácio e a Polícia Científica foram acionadas.