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Trecho de avenida é interditado para obras emergenciais em Anastácio

De acordo com a prefeitura, interdição é por tempo indeterminado

O Pantaneiro

Publicado em 30/06/2026 às 13:42

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Trecho da Avenida da Integração está interditado por tempo indeterminado / Divulgação

Em nota divulgada nesta segunda-feira (29), a Prefeitura de Anastácio informou que a Avenida da Integração está interditada por tempo indeterminado no trecho entre as ruas Moisés Flores Nogueira e Bahia. A medida foi adotada para a realização de obras emergenciais de reparo na rede de drenagem pluvial da via.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, os serviços incluem o reparo da drenagem existente, além da construção de um dissipador de águas pluviais, com o objetivo de melhorar o escoamento da água e reforçar a infraestrutura do local. Os trabalhos são executados pela empresa Alves Neto Construtora Ltda.

Durante o período de interdição, a orientação é para que condutores e pedestres utilizem rotas alternativas, evitando o trecho em obras e contribuindo para a segurança de todos.

"A prefeitura orienta os motoristas e pedestres a utilizarem rotas alternativas e agradece a compreensão de todos pelos transtornos temporários, que são necessários para garantir mais segurança e melhorar a infraestrutura do local", finaliza a nota.

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