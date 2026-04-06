Três pessoas ficam feridas em capotamento na MS-170 em área rural de Anastácio

Mulher e adolescente de 12 anos foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Aquidauana
No local, as equipes de resgate encontraram três vítimas envolvidas no sinistro / Divulgação/Corpo de Bombeiros
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na tarde de domingo (05) para atender a uma ocorrência de capotamento na rodovia MS-170, em área rural de Anastácio. O acidente foi registrado por volta das 13h30, a aproximadamente 3 quilômetros no sentido Monjolinho.
No local, as equipes de resgate encontraram três vítimas envolvidas no sinistro. A primeira, uma mulher que ocupava o banco dianteiro do veículo na condição de passageira, estava deitada ao solo. Ela se encontrava consciente e orientada, mas relatava dores na região do tórax, com suspeita de fratura.
A segunda vítima era um menino de 12 anos. O adolescente estava consciente, orientado e caminhava pelo local, apresentando edema (inchaço) na região frontal da cabeça.
Após avaliação e atendimento pré-hospitalar, a mulher e o adolescente foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Aquidauana. Durante o transporte, não houve intercorrências. Ambos permanecem sob cuidados da equipe médica da unidade.
A terceira vítima, o condutor do veículo, permaneceu no local sob responsabilidade da guarnição de salvamento para os procedimentos administrativos necessários, juntamente com o veículo envolvido.
As circunstâncias que levaram ao capotamento não foram informadas pelo Corpo de Bombeiros.
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