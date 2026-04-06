Acessibilidade

06 de Abril de 2026 • 14:35

Buscar

Últimas notícias
X
Trânsito

Três pessoas ficam feridas em capotamento na MS-170 em área rural de Anastácio

Mulher e adolescente de 12 anos foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Aquidauana

Da redação

Publicado em 06/04/2026 às 10:01

Atualizado em 06/04/2026 às 10:05

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

No local, as equipes de resgate encontraram três vítimas envolvidas no sinistro / Divulgação/Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na tarde de domingo (05) para atender a uma ocorrência de capotamento na rodovia MS-170, em área rural de Anastácio. O acidente foi registrado por volta das 13h30, a aproximadamente 3 quilômetros no sentido Monjolinho.

No local, as equipes de resgate encontraram três vítimas envolvidas no sinistro. A primeira, uma mulher que ocupava o banco dianteiro do veículo na condição de passageira, estava deitada ao solo. Ela se encontrava consciente e orientada, mas relatava dores na região do tórax, com suspeita de fratura.

A segunda vítima era um menino de 12 anos. O adolescente estava consciente, orientado e caminhava pelo local, apresentando edema (inchaço) na região frontal da cabeça.

Após avaliação e atendimento pré-hospitalar, a mulher e o adolescente foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Aquidauana. Durante o transporte, não houve intercorrências. Ambos permanecem sob cuidados da equipe médica da unidade.

A terceira vítima, o condutor do veículo, permaneceu no local sob responsabilidade da guarnição de salvamento para os procedimentos administrativos necessários, juntamente com o veículo envolvido.

As circunstâncias que levaram ao capotamento não foram informadas pelo Corpo de Bombeiros.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

INVESTIGAÇÃO

PMs são presos após morte durante ocorrência em Anastácio

OPORTUNIDADE

Fórum divulga data de casamento coletivo em Anastácio

ORAÇÃO

Paróquia de Anastácio divulga horário da missa de Sexta-feira Santa

As atividades começaram ainda ao amanhecer, às 5h30, com a tradicional Via-Sacra, reunindo fiéis em um momento de oração e reflexão

Cristo Rei

PM afasta policiais envolvidos caso de Anastácio

Publicidade

Política

Reunião trata de ações para mulheres em Anastácio

ÚLTIMAS

TEMPO

Domingo de Páscoa será de tempo firme e calor em Aquidauana

O dia será marcado pelo predomínio de sol e poucas nuvens, favorecendo atividades ao ar livre e encontros típicos da data comemorativa

LUTO

Aquidauana se despede do senhor Clemente Cristaldo

Sepultamento acontece às 8 horas deste domingo; Velório ocorre na Igreja Batista Central.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo