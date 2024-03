Três pessoas são presas por transporte de cocaína e skunk, em Anastácio

Divulgação

Durante fiscalizações a veículos no posto da Polícia Militar Ambiental, rodovia BR-262, uma equipe de Força Tática e Canil Setorial do 7º Batalhão da Polícia Militar de Anastácio, apreenderam mais de 20 kg de pasta base de cocaína e 4 kg de skunk em duas ocorrências.

Na primeira ocorrência, a equipe de Força Tática, abordou um veículo Chevrolet Classic, cor prata. Nele, um motorista conduzia dois passageiros bolivianos. Após entrevistas, os passageiros confessaram transportar cerca de 1,062 e 1,039 kg de pasta base de cocaína, respectivamente. Ambos admitiram que receberiam 200 dólares para levar as drogas até o terminal rodoviário de Campo Grande.

Já na segunda ocorrência, as equipes abordaram um veículo Chevrolet Onix, cor azul, onde o motorista se identificou como Uber e transportava dois passageiros, um masculino e uma feminina, com destino a São Paulo.

No porta-malas do veículo, foram encontrados 18 kg de substância análoga à pasta base de cocaína em uma mala. Ainda, em uma mochila foram localizados 4 kg de uma substância análoga a skunk. O homem assumiu ser o dono das drogas.



Os autores foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, junto com as substâncias apreendidas.