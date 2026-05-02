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CULTURA

Trio Pai D2 encanta público na Noite Cultural de Anastácio

União da família no palco destaca música como conexão entre pais e filhos

Redação

Publicado em 02/05/2026 às 10:51

Atualizado em 02/05/2026 às 11:03

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A Noite Cultural – Esquenta da Festa da Farinha, realizada nesta sexta-feira (1º de maio) pela Prefeitura de Anastácio, foi marcada por apresentações que valorizaram a cultura regional e os talentos locais. Entre os destaques da programação esteve o emocionante show do Trio Pai D2, formado por um pai e seus dois filhos, que conquistou o público com carisma, musicalidade e união familiar.

O trio é composto por César, na zabumba, o filho Pedro, de 14 anos, na sanfona, e a pequena Alice, de apenas 7 anos, que chamou a atenção do público ao tocar triângulo e escaleta durante a apresentação.

Com repertório animado e forte influência da música regional nordestina e brasileira, o grupo levou alegria ao evento e reforçou uma mensagem importante: a música como ferramenta de criatividade, convivência familiar e alternativa saudável ao excesso de telas no cotidiano das crianças.

Segundo o pai, o servidor da Agraer, César Bulhões, o projeto nasceu justamente da ideia de aproximar a família através da arte e incentivar outras crianças e pais a compartilharem momentos longe dos celulares e computadores.

“A música para crianças é uma ferramenta poderosa. Ela gera criatividade, aprendizado e fortalece a conexão em família”, destacou César.

A apresentação emocionou o público presente e foi um dos momentos mais aplaudidos da noite cultural, que reuniu diversas manifestações artísticas como dança, literatura de cordel, gastronomia, teatro e música.

Promovido pela Administração Municipal de Anastácio, o evento teve como objetivo valorizar a cultura popular e preparar a população para a tradicional Festa da Farinha, considerada uma das maiores celebrações culturais da região.

E para quem gostou da apresentação, a boa notícia é que o Trio Pai D2 já tem retorno confirmado: o grupo voltará a subir ao palco principal da Festa da Farinha no próximo dia 9 de maio.

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