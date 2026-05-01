URGENTE: carreta com falha mecânica interdita trevo da BR-262 em Anastácio

Você Repórter

O trevo da BR-262, em Anastácio, saída para os municípios de Corumbá e Nioaque, está interditado na tarde desta sexta-feira (1º) após uma carreta apresentar falha mecânica e ficar atravessada no meio da rodovia.

De acordo com as primeiras informações, o veículo de carga sofreu problemas mecânicos justamente na região do trevo, bloqueando parcialmente o tráfego e causando transtornos para motoristas que seguem viagem pela BR-262.

Condutores que passam pelo local enfrentam lentidão e congestionamento, sendo necessário redobrar a atenção ao se aproximar do trecho. Ainda não há confirmação sobre previsão de liberação total da pista.

Equipes responsáveis pelo trânsito e apoio rodoviário foram acionadas para controlar o fluxo de veículos e auxiliar na retirada da carreta. Até o momento, não há informações sobre feridos.

Motoristas que seguem sentido Corumbá, Nioaque e também para Aquidauana devem buscar rotas alternativas ou aguardar a liberação da via.