URGENTE: carreta com falha mecânica interdita trevo da BR-262 em Anastácio

De acordo com as primeiras informações, o veículo de carga sofreu problemas mecânicos justamente na região do trevo, bloqueando parcialmente o tráfego
Você Repórter
O trevo da BR-262, em Anastácio, saída para os municípios de Corumbá e Nioaque, está interditado na tarde desta sexta-feira (1º) após uma carreta apresentar falha mecânica e ficar atravessada no meio da rodovia.
De acordo com as primeiras informações, o veículo de carga sofreu problemas mecânicos justamente na região do trevo, bloqueando parcialmente o tráfego e causando transtornos para motoristas que seguem viagem pela BR-262.
Condutores que passam pelo local enfrentam lentidão e congestionamento, sendo necessário redobrar a atenção ao se aproximar do trecho. Ainda não há confirmação sobre previsão de liberação total da pista.
Equipes responsáveis pelo trânsito e apoio rodoviário foram acionadas para controlar o fluxo de veículos e auxiliar na retirada da carreta. Até o momento, não há informações sobre feridos.
Motoristas que seguem sentido Corumbá, Nioaque e também para Aquidauana devem buscar rotas alternativas ou aguardar a liberação da via.
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