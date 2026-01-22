Uso de bicicletas elétricas em Anastácio motiva campanha por trânsito seguro

A prefeitura enfatiza que acidentes podem ser evitados com medidas simples de conscientização e cuidado mútuo / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio reforçou nesta semana uma campanha educativa voltada à segurança no trânsito, com foco especial no uso crescente de bicicletas elétricas no município. Com o aumento de ciclistas que adotam esse meio de transporte, a administração municipal alerta para a necessidade de respeito e responsabilidade compartilhada entre todos os usuários das vias.

A campanha destaca que condutores de bicicletas elétricas possuem os mesmos deveres que os de outros veículos. Entre as principais orientações estão o respeito integral à sinalização de trânsito e às faixas de pedestres, a obrigatoriedade de sinalizar com antecedência ao fazer conversões, o estacionamento apenas em locais permitidos e a proibição do uso do celular durante o deslocamento.

A prefeitura enfatiza que acidentes podem ser evitados com medidas simples de conscientização e cuidado mútuo. A iniciativa busca promover uma convivência harmoniosa entre motoristas, ciclistas e pedestres, visando um trânsito mais organizado e seguro para toda a população.

A campanha ressalta que a segurança viária é uma responsabilidade coletiva e convida todos os cidadãos a fazerem sua parte. A mensagem central reforça que pequenas atitudes no dia a dia contribuem significativamente para a prevenção de ocorrências e para a construção de um ambiente urbano mais protegido em Anastácio.

