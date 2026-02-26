Acessibilidade

26 de Fevereiro de 2026 • 18:35

Saúde

Vacimóvel chega a Anastácio na próxima semana para ampliar cobertura vacinal

Veículo adaptado com sala de vacinação completa percorrerá pontos da cidade ofertando imunizantes do calendário nacional

Da redação

Publicado em 26/02/2026 às 15:39

A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população para que fique atenta aos dias e locais por onde o Vacimóvel passará durante sua estadia no município / Foto: Agência Brasil

Anastácio recebe na próxima semana o Vacimóvel, um veículo especialmente adaptado que funciona como uma sala de vacinação itinerante, com estrutura completa para ofertar todas as vacinas do calendário nacional. A iniciativa faz parte do Programa MS Vacina Mais, do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura Municipal.

O funcionamento do Vacimóvel ocorre da seguinte forma: o Governo do Estado disponibiliza a estrutura do veículo, enquanto o município cede os profissionais de saúde e os imunizantes necessários para o atendimento da população. A ação conjunta visa ampliar o acesso às vacinas e facilitar a atualização da caderneta de vacinação dos moradores.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população para que fique atenta aos dias e locais por onde o Vacimóvel passará durante sua estadia no município. Quem for se vacinar deve levar obrigatoriamente o Cartão de Vacina e a Carteirinha do Sistema Único de Saúde (SUS), documentos essenciais para o registro e acompanhamento da situação vacinal.

A chegada do Vacimóvel representa um importante reforço nas ações de imunização em Anastácio, levando a vacinação para mais perto da comunidade e contribuindo para o aumento das coberturas vacinais no município.

Deixe a sua opinião

