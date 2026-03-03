Acessibilidade

03 de Março de 2026 • 16:01

VacimÃ³vel inicia atendimento em AnastÃ¡cio e trabalhos vÃ£o atÃ© sexta-feira

Unidade itinerante percorre pontos estratÃ©gicos da cidade

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 03/03/2026 Ã s 13:03

Começou nesta terça-feira, dia 2, o atendimento do Vacimóvel em Anastácio. A unidade itinerante já está reforçando a imunização no município, ampliando o acesso da população às vacinas de rotina e facilitando a atualização da caderneta de vacinação.

O secretário de Saúde João Fernando Guessy Braga acompanhou os primeiros atendimentos e reforçou a importância de manter a caderneta de vacinação em dia. A presença da autoridade no local demonstra o compromisso da gestão municipal com a ampliação da cobertura vacinal e a proteção da saúde da população.

O Vacimóvel funciona como uma sala de vacinação itinerante, com estrutura completa para aplicação das doses do calendário nacional. A população deve ficar atenta aos dias, locais e horários do atendimento programados para esta semana.

Cronograma completo:

- 2 de março (segunda): Centro de Convenções, das 14h às 20h
- 3 de março (terça): Centro de Convenções, das 14h às 20h
- 4 de março (quarta): ESF Umbelina, das 8h às 11h e das 13h às 17h
- 5 de março (quinta): ESF Rodrigo Queiroz das Chagas, das 8h às 11h e das 13h às 17h
- 6 de março (sexta): ESF Rodrigo Queiroz das Chagas, das 8h às 11h

Para ser atendido, é necessário levar o Cartão de Vacina e a Carteirinha do SUS. A orientação é que os moradores aproveitem a passagem do veículo em suas regiões para regularizar a situação vacinal e garantir a proteção contra diversas doenças.

A iniciativa integra as ações da Secretaria Municipal de Saúde para ampliar o acesso à imunização e facilitar a vida da população, levando os serviços para mais perto de onde as pessoas vivem e circulam.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

