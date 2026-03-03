VacimÃ³vel inicia atendimento em AnastÃ¡cio e trabalhos vÃ£o atÃ© sexta-feira

Começou nesta terça-feira, dia 2, o atendimento do Vacimóvel em Anastácio. A unidade itinerante já está reforçando a imunização no município, ampliando o acesso da população às vacinas de rotina e facilitando a atualização da caderneta de vacinação.

O secretário de Saúde João Fernando Guessy Braga acompanhou os primeiros atendimentos e reforçou a importância de manter a caderneta de vacinação em dia. A presença da autoridade no local demonstra o compromisso da gestão municipal com a ampliação da cobertura vacinal e a proteção da saúde da população.

O Vacimóvel funciona como uma sala de vacinação itinerante, com estrutura completa para aplicação das doses do calendário nacional. A população deve ficar atenta aos dias, locais e horários do atendimento programados para esta semana.

Cronograma completo:

- 2 de março (segunda): Centro de Convenções, das 14h às 20h

- 3 de março (terça): Centro de Convenções, das 14h às 20h

- 4 de março (quarta): ESF Umbelina, das 8h às 11h e das 13h às 17h

- 5 de março (quinta): ESF Rodrigo Queiroz das Chagas, das 8h às 11h e das 13h às 17h

- 6 de março (sexta): ESF Rodrigo Queiroz das Chagas, das 8h às 11h

Para ser atendido, é necessário levar o Cartão de Vacina e a Carteirinha do SUS. A orientação é que os moradores aproveitem a passagem do veículo em suas regiões para regularizar a situação vacinal e garantir a proteção contra diversas doenças.

A iniciativa integra as ações da Secretaria Municipal de Saúde para ampliar o acesso à imunização e facilitar a vida da população, levando os serviços para mais perto de onde as pessoas vivem e circulam.

