Vacina contra vírus sincicial respiratório está disponível a gestantes de Anastácio

A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio informa que a vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR) já está disponível em todas as unidades de saúde do município. A imunização é indicada para gestantes a partir de 28 semanas de gravidez, que, ao receberem a dose, transferem proteção ao bebê ainda durante a gestação, prevenindo quadros graves da doença após o nascimento.

O VSR é uma das principais causas de infecções respiratórias em bebês e crianças pequenas, podendo levar a complicações como bronquiolite e pneumonia. A vacinação durante a gravidez é uma estratégia importante para reduzir o risco de hospitalização e problemas de saúde nos primeiros meses de vida.

As gestantes podem procurar qualquer unidade de saúde de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Além desses horários, as unidades ESF Umbelina, ESF Anastácio e ESF Rodrigo Queiroz (Cristo Rei) oferecem atendimento estendido, de segunda a quinta-feira, das 17h às 22h, facilitando o acesso das gestantes que trabalham ou têm dificuldade de horário.

A secretaria reforça a importância da imunização no último trimestre da gestação e orienta as gestantes a levarem o cartão da gestante e um documento de identificação. A ação integra a estratégia municipal de prevenção em saúde e visa garantir maior segurança às mães e recém-nascidos, especialmente em períodos de maior circulação de vírus respiratórios.

