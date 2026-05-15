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Saúde

Vacinação contra a Influenza começa nesta sexta-feira em Anastácio para toda a população

Imunização protege contra cepas atualizadas do vírus, incluindo H1N1, H3N2 e linhagens B

Da redação

Publicado em 15/05/2026 às 12:24

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As vacinas são disponibilizadas pelo SUS / Foto: Agência Brasil

A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio informa que a Campanha de Vacinação contra a Influenza já começou. A partir desta sexta-feira (15), toda a população a partir dos 6 meses de idade pode procurar a unidade de saúde mais próxima para receber a dose anual da vacina contra a gripe.

A imunização protege contra as cepas atualizadas do vírus, incluindo H1N1, H3N2 e linhagens B, contribuindo para a prevenção de casos graves e complicações causadas pela doença, como pneumonias e internações. A vacina é segura e está disponível gratuitamente nas salas de vacinação das unidades básicas de saúde do município.

vacina anastacio 2

Para receber a dose, é necessário apresentar os documentos pessoais (RG ou CPF), o cartão do SUS e a carteirinha de vacinação. A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é que os moradores procurem a unidade de saúde mais próxima de sua residência durante o horário de funcionamento.

A Prefeitura de Anastácio reforça a importância da vacinação como ato de cuidado e responsabilidade com toda a comunidade. “Não deixe de se cuidar e proteger quem você ama”, destaca a campanha. Mais informações podem ser obtidas diretamente nas unidades de saúde ou pelo telefone da Secretaria Municipal de Saúde.

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