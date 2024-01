Vala onde caminhonete caiu segue aberta em Anastácio

Imagem resgitrada na tarde de hoje, 15 / O Pantaneiro

A vala onde uma caminhonete S10 ficou presa na Avenida Romalino Alves de Albres, no bairro Altos da Cidade, em Anastácio, continua aberta, conforme apurado pela equipe do site O Pantaneiro nesta segunda-feira, 15.

O incidente com o veículo ocorreu no dia 12, última sexta-feira. Moradores que passavam pelo local conseguiram ajudar o casal que estava no veículo.

Na data do incidente, a proprietária da caminhonete, Sandra Cristina, relatou que retornava para casa após dar uma carona. Entretanto, devido à pouca iluminação, ela não percebeu a erosão e sofreu o acidente. Ela e o esposo aguardaram ajuda das 3h às 7h.

“À noite, o local é bastante escuro, sem sinalização e iluminação. Segundo informações dos vizinhos, a prefeitura abriu esse buraco para instalar um encanamento, possivelmente uma rede de esgoto, mas não sinalizaram nem iluminaram o local. Não há nenhum aviso, e parece que o buraco está aberto há mais de um mês. Quem é da região e conhece o local, nós não somos de lá. Eu estava voltando, virei a rua, e não tinha como saber que era uma vala, pois estava muito escuro. O carro caiu dentro do buraco”, relatou na ocasião.

Apesar do grande susto, Sandra não sofreu ferimentos. No entanto, o carro ficou com toda a parte frontal danificada.

Retorno

A equipe do O Pantaneiro ressalta que o espaço permanece aberto para o posicionamento da prefeitura sobre a conclusão da obra.