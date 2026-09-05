Vaquinha busca ajudar trabalhador de Anastácio após grave acidente

Eduardo caiu de um caminhão, sofreu uma fratura e uma lesão grave no braço e precisou passar por cirurgias / Divulgação

Um trabalhador de Anastácio criou uma vaquinha para ajudar nas despesas durante a recuperação de um grave acidente de trabalho. Segundo o relato publicado na campanha, Eduardo caiu de um caminhão, sofreu uma fratura e uma lesão grave no braço e precisou passar por cirurgias.

Atualmente, ele está internado na Santa Casa de Campo Grande e ainda deverá ser submetido a um último procedimento cirúrgico.

Durante o período de internação, os pais precisam viajar até Campo Grande e se revezar para acompanhá-lo no hospital. Com isso, a família passou a ter gastos com transporte, alimentação e outras despesas relacionadas ao período de recuperação.

A campanha foi criada nesta sexta-feira (04), com meta de R$ 3 mil. Até o momento da publicação, havia arrecadado R$ 337,00.

No texto da vaquinha, Eduardo pede apoio financeiro e também solicita que a campanha seja compartilhada por quem não puder contribuir.

“Qualquer valor será muito importante para mim e para minha família. Se você não puder contribuir, compartilhar essa vaquinha já será uma grande ajuda”.

Para contribuir ou compartilhar a campanha “Ajude o Eduardo durante sua recuperação”, basta acessar o link da vaquinha abaixo:

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-o-eduardo-durante-sua-recuperacao-eduarda?utm_campaign=whatsapp&utm_content=6316001&utm_medium=website&utm_source=social-shares