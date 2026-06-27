Veículo de carga é abordado ao tentar atravessar Ponte Velha durante blitz educativa

Veículo seguia no sentido AnastácioAquidauana quando foi interceptado pelas equipes que participavam da ação educativa / Você Repórter

Um veículo de carga foi abordado em Anastácio, na manhã deste sábado (27), ao tentar atravessar a Ponte Roldão de Oliveira, conhecida popularmente como Ponte Velha ou Ponte da Amizade. O flagrante ocorreu durante uma blitz educativa realizada pelas autoridades de trânsito. A travessia, recentemente, passou a contar com regras mais rígidas para a circulação de veículos pesados.

Segundo informações enviadas por um leitor, o motorista seguia no sentido Anastácio–Aquidauana quando foi interceptado pelas equipes que participavam da ação educativa. Testemunhas relataram que os agentes realizavam orientações aos condutores, perceberam a aproximação do veículo e efetuaram a abordagem. Em seguida, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para prestar apoio à ocorrência.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre autuação ou outras medidas adotadas em relação ao motorista.

A abordagem ocorre poucas semanas após a sanção da Lei Ordinária nº 3.083/2026, que reforçou a proteção da estrutura histórica da Ponte Velha ao estabelecer novas restrições para a circulação de veículos de grande porte.

Conforme a legislação, fica proibida a passagem de veículos com PBT (Peso Bruto Total) superior a seis toneladas, além de ônibus e outros automóveis de grande porte, independentemente de estarem carregados ou não. A norma também inclui caminhões utilizados em serviços de concretagem, remoção de terra, transporte de entulhos, obras de infraestrutura, mudanças, eventos e transporte de valores.