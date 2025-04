Veículo furtado é localizado pela PM em Anastácio após denúncia do proprietário

Arquivo Pessoal

Um veículo utilitário foi localizado na manhã desta segunda-feira (21) em Anastácio, após ter sido furtado durante a madrugada no bairro Progresso. O caso foi registrado como furto e achado de coisa, conforme boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Militar.



De acordo com o registro, por volta das 9h, durante patrulhamento ostensivo na Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Altos da Cidade, a guarnição da PM foi abordada por um homem relatando o furto de sua caminhonete Ford Ranger, de cor prata, ocorrido por volta das 3h30 na Travessa Mirim.



Com base nas informações, os policiais localizaram o veículo estacionado na via pública. A equipe permaneceu no local aguardando a chegada da perícia, mas foi informada posteriormente de que o proprietário havia manuseado e adentrado o interior do automóvel, o que comprometeu a preservação da cena e inviabilizou a realização da perícia técnica.



Após os procedimentos, o veículo foi liberado ao proprietário, com orientação para que acionasse um serviço de guincho, já que o automóvel apresentava danos, incluindo pneu furado e problema na mangueira de óleo.



O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para os devidos desdobramentos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!