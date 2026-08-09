Veículo pega fogo após colisão frontal no novo trevo de Anastácio

Voce Repórter

Um grave acidente foi registrado na tarde deste domingo (9), por volta das 15h, no novo trevo de acesso entre a BR-262 e a BR-419, em Anastácio (MS). A colisão envolveu dois veículos e, após o impacto, um deles acabou pegando fogo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência. As vítimas receberam os primeiros atendimentos no local e, posteriormente, foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Regional de Aquidauana.

De acordo com as primeiras informações, os dois veículos trafegavam em sentidos contrários quando, por circunstâncias que ainda deverão ser apuradas, um dos condutores teria perdido o controle do veículo. Na sequência, os automóveis acabaram colidindo frontalmente.

A força da batida provocou o incêndio em um dos veículos, exigindo a atuação dos bombeiros para controlar as chamas e garantir a segurança no local.

As circunstâncias exatas do acidente ainda deverão ser investigadas pelas autoridades. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas.

O trecho do novo trevo de acesso ficou sob atenção das equipes de emergência durante o atendimento à ocorrência.