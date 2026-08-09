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ACIDENTE

Veículo pega fogo após colisão frontal no novo trevo de Anastácio

Acidente aconteceu na tarde deste domingo (9), no acesso entre a BR-262 e a BR-419; vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu e encaminhadas ao Hospital Regional de Aquidauana.

Redação

Publicado em 09/08/2026 às 17:43

Atualizado em 09/08/2026 às 17:56

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Um grave acidente foi registrado na tarde deste domingo (9), por volta das 15h, no novo trevo de acesso entre a BR-262 e a BR-419, em Anastácio (MS). A colisão envolveu dois veículos e, após o impacto, um deles acabou pegando fogo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência. As vítimas receberam os primeiros atendimentos no local e, posteriormente, foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Regional de Aquidauana.

De acordo com as primeiras informações, os dois veículos trafegavam em sentidos contrários quando, por circunstâncias que ainda deverão ser apuradas, um dos condutores teria perdido o controle do veículo. Na sequência, os automóveis acabaram colidindo frontalmente.

A força da batida provocou o incêndio em um dos veículos, exigindo a atuação dos bombeiros para controlar as chamas e garantir a segurança no local.

As circunstâncias exatas do acidente ainda deverão ser investigadas pelas autoridades. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas.

O trecho do novo trevo de acesso ficou sob atenção das equipes de emergência durante o atendimento à ocorrência.

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