Veículo pega fogo em Anastácio

Corpo de Bombeiros

No inicio da manha desta segunda-feira(05) por volta das 7h a equipe dos Bombeiros se deslocaram até a rua João Leite Ribeiro nas proximidades da igreja Católica em Anastácio para combater incêndio em um veiculo.

No local um Fiat/Uno estava com a parte do motor em chamas já sendo combatido por populares com uso de extintor, a guarnição então com uso de água terminou de combater as chamas e certificaram que não havia mais riscos das chamas se propagarem novamente.

Segundo informações apuradas pelo local o veículo estava estacionado quando populares notaram as chamas saindo da parte da frente no motor o que pode indicar problemas mecânicos ou elétricos que teriam provocado o incêndio.