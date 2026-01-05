Veículo pega fogo em Anastácio

Problemas mecânicos ou elétricos que teriam provocado o incêndio no Fiat/Uno que estava estacionado
Corpo de Bombeiros
No inicio da manha desta segunda-feira(05) por volta das 7h a equipe dos Bombeiros se deslocaram até a rua João Leite Ribeiro nas proximidades da igreja Católica em Anastácio para combater incêndio em um veiculo.
No local um Fiat/Uno estava com a parte do motor em chamas já sendo combatido por populares com uso de extintor, a guarnição então com uso de água terminou de combater as chamas e certificaram que não havia mais riscos das chamas se propagarem novamente.
Segundo informações apuradas pelo local o veículo estava estacionado quando populares notaram as chamas saindo da parte da frente no motor o que pode indicar problemas mecânicos ou elétricos que teriam provocado o incêndio.
