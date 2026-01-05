Acessibilidade

05 de Janeiro de 2026 • 08:06

Buscar

Últimas notícias
X
Corpo de Bombeiros

Veículo pega fogo em Anastácio

Problemas mecânicos ou elétricos que teriam provocado o incêndio no Fiat/Uno que estava estacionado

Corpo de Bombeiros de Aquidauana

Publicado em 05/01/2026 às 07:50

Atualizado em 05/01/2026 às 07:54

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Corpo de Bombeiros

No inicio da manha desta segunda-feira(05) por volta das 7h a equipe dos Bombeiros se deslocaram até a rua João Leite Ribeiro nas proximidades da igreja Católica em Anastácio para combater incêndio em um veiculo.

No local um Fiat/Uno estava com a parte do motor em chamas já sendo combatido por populares com uso de extintor, a guarnição então com uso de água terminou de combater as chamas e certificaram que não havia mais riscos das chamas se propagarem novamente.

Segundo informações apuradas pelo local o veículo estava estacionado quando populares notaram as chamas saindo da parte da frente no motor o que pode indicar problemas mecânicos ou elétricos que teriam provocado o incêndio.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Ano Novo

Anastácio retoma serviços administrativos na próxima segunda-feira

Educação

Matrículas para novos alunos na rede municipal de Anastácio vão até 15/01

Encontro tradicional

Feira da Agricultura Familiar inicia Ano Novo com Grupo Nosso Balanço

A feira é um ponto de encontro tradicional na cidade, onde os consumidores podem adquirir frutas, verduras, legumes e outros produtos agrícolas

Atenção

Conserto emergencial pode afetar abastecimento de água em Anastácio

Publicidade

Anastácio

Carro capota próximo à entrada do Assentamento Monjolinho

ÚLTIMAS

Aquidauana

Simasul Siderurgia lança campanha Janeiro Branco

Ações reforçam compromisso com o bem-estar dos colaboradores

Geral

Trump ataca Venezuela e diz que Maduro foi capturado

Ainda não se sabe para onde Maduro e a esposa foram levados

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo