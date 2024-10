Veja O Pantaneiro Podcast com Cido e Maria Vital, eleitos em Anastácio

Celine Regis/Jornal O Pantaneiro

Manoel Aparecido, de 59 anos, é casado, pai de quatro filhos e avô. Ex-secretário de Saúde, Administração e Finanças da cidade, ele possui uma carreira no setor público com mais de 35 anos e foi eleito prefeito de Anastácio para o mandato de 2025 a 2028, com 6.396 votos. Eleita como vice-prefeita, Maria Vital é casada, mãe, avó, ex-vereadora e tem um importante trabalho na área social do município. Ambos estiveram no estúdio do Jornal O Pantaneiro.

(Assista ao vídeo acima)