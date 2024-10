Veja quem são os vereadores eleitos de Anastácio

Anastácio / O Pantaneiro

As eleições municipais em Anastácio, realizadas neste domingo (6), trouxeram novos e antigos nomes para a Câmara de Vereadores da cidade. Com uma disputa acirrada, os eleitores do município escolheram seus representantes para os próximos quatro anos, evidenciando a renovação e continuidade de lideranças políticas locais.



Confira os vereadores eleitos:



LINCOLN PELLICIONI (PSDB)

462 votos



MANOEL LUIZ (PSDB)

41 votos



ZEQUINHA DA ÓTICA (União)

389 votos



LUIZINHO ABDALLA (PSD)

385 votos



ROBSON PERTILE (MDB)

384 votos



PROFª VILMA FERREIRA (MDB)

383 votos



MACALÉ (PSD)

337 votos



PROF. ALDO (PV)

335 votos



UDERSON PASTEL (MDB)

314 votos



BRUNO ARECO (União)

305 votos



FÁBIO PERTILE (PSDB)

299 votos



De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), foram eleitos apenas três novos vereadores, sendo eles: Manoel Luiz (PSDB), Luizinho Abdalla (PSD), Uderson Pastel (MDB). Além disso, oito conseguiram se reeleger.



A composição final da Câmara de Vereadores de Anastácio reflete a diversidade de ideias e representatividade política, prometendo uma gestão plural e participativa.



Os novos vereadores serão empossados no início do próximo ano, quando começarão seus trabalhos legislativos em prol da população local.