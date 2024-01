Velório de Igor Marques será realizado em Anastácio

Está programado para as próximas horas o início do velório do corpo do jovem Igor Filipe Marques, que faleceu na tarde desta terça-feira (02) após um acidente na rodovia MS-450, em Camisão.

Familiares a amigos aguardam neste momento a liberação do corpo para o início do velório que ocorrerá na Igreja Adventista de Anastácio (MS), localizada na rua Expedicionário Candido Gomes, n° 1074, bairro Altos de Anastácio.