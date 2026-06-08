Vigilância em Saúde de Anastácio realiza retirada de pneus do Ecoponto para combater dengue

Ação realizada nesta segunda-feira (8) elimina possíveis criadouros do Aedes aegypti e reforça compromisso da administração municipal com a prevenção
Divulgação/Prefeitura de Anastácio
Nesta segunda-feira (8), foi realizada a retirada de pneus do Ecoponto de Anastácio, uma ação coordenada pela equipe da Vigilância em Saúde com o objetivo de eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti e contribuir para a preservação ambiental.
A atividade contou com a presença do secretário de Saúde, João Fernando Guessy Braga, reforçando o compromisso da Administração Municipal com a saúde pública e a prevenção de doenças. A Prefeitura de Anastácio informa que segue trabalhando por uma cidade mais limpa, segura e saudável para todos.
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