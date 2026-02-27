Vigilância em Saúde intensifica ações de bloqueio contra a dengue em Anastácio

Cada morador precisa colaborar mantendo quintais limpos / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A equipe da Vigilância em Saúde de Anastácio, por meio do Setor de Vetores, está realizando ações de bloqueio em casos notificados de dengue no município. O trabalho consiste em visitas domiciliares nas regiões onde há registro da doença, orientação aos moradores e eliminação de possíveis criadouros do mosquito transmissor, com o objetivo de interromper a cadeia de transmissão e proteger a população.

As equipes percorrem as residências identificando e eliminando recipientes que possam acumular água parada, ambiente ideal para a reprodução do Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. Durante as visitas, os agentes também orientam os moradores sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do vetor.

A Administração Municipal reforça que o combate à dengue é uma responsabilidade coletiva. Cada morador precisa colaborar mantendo quintais limpos, evitando acúmulo de lixo, tampando caixas d’água, limpando calhas e eliminando qualquer recipiente que possa acumular água parada. Pequenas ações como essas fazem a diferença na prevenção da doença.

A Secretaria de Saúde orienta que a população fique atenta aos sintomas da dengue, como febre alta, dores no corpo e atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e cansaço excessivo. Em caso de suspeita, é fundamental procurar a unidade de saúde mais próxima para avaliação médica e evitar a automedicação.

As ações de bloqueio seguirão sendo realizadas conforme a notificação de novos casos, e a participação da comunidade é essencial para o sucesso do trabalho.

