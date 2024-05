Vigilante é preso por estuprar irmã na frente dos filhos da vítima

Um vigilante, de 30 anos foi preso na quarta-feira (22), suspeito de estuprar a irmã, de 34 anos. O caso aconteceu em Anastácio e os filhos da vítima, de 6 e 8 anos, teriam presenciado o abuso.

Segundo informações policiais, o caso ocorreu na casa da vítima, no Bairro Altos da Cidade. O crime teria acontecido no dia 21 deste mês.

A notícia do fato chegou ao conhecimento da Polícia Civil no final da tarde de terça-feira, 21/05/2024, sendo prontamente realizada a representação pela prisão preventiva do autor, em razão da gravidade. O pedido de prisão foi apreciado e deferido, pela justiça, na manhã desta quarta-feira, 22/05, sendo de imediato cumprido pelos policiais civis.

Conforme apurado, a vítima sofreu inúmeros abusos de cunho sexual, tendo sendo agredida com tapas no rosto e imobilizada para que ato pudesse ser consumado.

Após a prática criminosa, o homem saiu da casa e momento depois voltou e batia na porta tentando entrar, efetuava ligações telefônicas para a vítima, mas esta não atendia.

Com dores por todo o corpo, na manhã de terça-feira, 21/05/2024, a mulher procurou atendimento médico no Posto de Saúde, sendo acionado o CRAM e, posteriormente, a Polícia Civil.

Na delegacia, o homem alegou que só teria passado a mão na bunda da irmã e estava sob efeito de cocaína.