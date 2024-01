Vítima de choque elétrico, Sr Peri falece aos 48 anos

Faleceu na noite desta quinta-feira, 04, o Sr Izolino da Silva Barretos, de 48 anos, uma das vítimas do trágico acidente doméstico em uma residência na avenida Porto Geral, em Anastácio.

Ontem, após ser contratado para um serviço, durante a manipulação de um vergalhão, o mesmo enroscou-se em um fio desencapado energizado, que estava ligado a outro fio em forma de gancho próximo a uma tomada de uma construção ao lado.

Izolino Barretos sofreu queimaduras elétricas como resultado direto do choque elétrico, vindo a óbito no local. O corpo foi encaminhado ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) e até o fechamento desta reportagem do O Pantaneiro ainda não havia sido liberado.

Familiares e amigos lamentam o falecimento de Peri. Ainda não foi divulgado horário e local do velório.