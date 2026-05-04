Vizinho consegue controlar incêndio em residência de Anastácio

Divulgação/Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na tarde de domingo (3), uma ocorrência de incêndio em residência no município de Anastácio. A guarnição foi acionada via Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COCB) por volta das 14h16.

Ao chegar ao local, a equipe realizou o estacionamento de segurança e o acionamento da bomba. Durante a entrada na residência, foi constatado que o incêndio já havia sido controlado por vizinhos, porém o ambiente ainda apresentava grande quantidade de fumaça e elevada temperatura.

Diante da situação, os militares realizaram o resfriamento da parte superior da residência, especialmente no forro e no madeiramento, onde ainda havia concentração de fumaça entre o forro e o telhado. Na sequência, foi feito o rescaldo para eliminação de possíveis focos remanescentes.

O incêndio causou danos a diversos bens, entre eles um colchão de casal, um ventilador, um guarda-roupa, um climatizador, uma cortina de janela, um capacete de motociclista, além dos forros de PVC da sala, quarto e closet. Os cômodos atingidos foram sala, quarto e closet, sendo que o foco principal do incêndio concentrou-se na sala.

Segundo relato da moradora, identificada pelas iniciais A.V.I.R., de 17 anos, o fogo teria iniciado no forro da sala e, em seguida, se espalhado para outros ambientes. Ainda conforme informado, os vizinhos auxiliaram no combate inicial, conseguindo conter as chamas antes da chegada da equipe. Não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros Militar destaca a importância da manutenção das instalações elétricas e da adoção de medidas preventivas, como evitar sobrecarga de tomadas e verificar periodicamente a fiação da residência. A corporação reforça ainda que, em situações de incêndio, o acionamento imediato das equipes especializadas pelo telefone 193 é fundamental para evitar maiores danos a pessoas e ao patrimônio.

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