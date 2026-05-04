Acessibilidade

04 de Maio de 2026 • 16:20

Buscar

Últimas notícias
X
Risco

Vizinho consegue controlar incêndio em residência de Anastácio

Fogo teria iniciado no forro da sala e se espalhou para quarto e closet

Da redação

Publicado em 04/05/2026 às 14:35

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na tarde de domingo (3), uma ocorrência de incêndio em residência no município de Anastácio. A guarnição foi acionada via Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COCB) por volta das 14h16.

Ao chegar ao local, a equipe realizou o estacionamento de segurança e o acionamento da bomba. Durante a entrada na residência, foi constatado que o incêndio já havia sido controlado por vizinhos, porém o ambiente ainda apresentava grande quantidade de fumaça e elevada temperatura.

Diante da situação, os militares realizaram o resfriamento da parte superior da residência, especialmente no forro e no madeiramento, onde ainda havia concentração de fumaça entre o forro e o telhado. Na sequência, foi feito o rescaldo para eliminação de possíveis focos remanescentes.

O incêndio causou danos a diversos bens, entre eles um colchão de casal, um ventilador, um guarda-roupa, um climatizador, uma cortina de janela, um capacete de motociclista, além dos forros de PVC da sala, quarto e closet. Os cômodos atingidos foram sala, quarto e closet, sendo que o foco principal do incêndio concentrou-se na sala.

Segundo relato da moradora, identificada pelas iniciais A.V.I.R., de 17 anos, o fogo teria iniciado no forro da sala e, em seguida, se espalhado para outros ambientes. Ainda conforme informado, os vizinhos auxiliaram no combate inicial, conseguindo conter as chamas antes da chegada da equipe. Não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros Militar destaca a importância da manutenção das instalações elétricas e da adoção de medidas preventivas, como evitar sobrecarga de tomadas e verificar periodicamente a fiação da residência. A corporação reforça ainda que, em situações de incêndio, o acionamento imediato das equipes especializadas pelo telefone 193 é fundamental para evitar maiores danos a pessoas e ao patrimônio.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

CULTURA

Trio Pai D2 encanta público na Noite Cultural de Anastácio

Cultura e tradição

Banda Municipal Otávio Mongelli emociona público em Noite Cultural

AGORA

URGENTE: carreta com falha mecânica interdita trevo da BR-262 em Anastácio

De acordo com as primeiras informações, o veículo de carga sofreu problemas mecânicos justamente na região do trevo, bloqueando parcialmente o tráfego

61 ANOS DE ANASTÁCIO

Hoje tem Noite Cultural em Anastácio

Publicidade

61 ANOS DE ANASTÁCIO

Ampliação do Hospital de Anastácio vai reforçar saúde no município

ÚLTIMAS

Tempo

Domingo será de calor e tempo firme em Aquidauana

De acordo com informações do site Climatempo, não há previsão de chuva para o município ao longo do dia.

CONSCIENTIZAÇÃO

Maio Amarelo terá abertura oficial em Aquidauana

Campanha de conscientização no trânsito começa no dia 4 de maio com evento na Câmara Municipal e foco no respeito à vida.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo