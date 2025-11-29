Acessibilidade

29 de Novembro de 2025 • 17:56

Cuidado

Voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer representam Anastácio no RN

A atuação da Rede Feminina no município é reconhecida pelo trabalho baseado em prevenção, acolhimento e cuidado humanizado

Da redação

Publicado em 29/11/2025 às 16:49

As voluntárias tiveram a oportunidade de compartilhar experiências e fortalecer a rede de apoio que diariamente acolhe pacientes / Divulgação

Sete voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC) de Anastácio marcaram presença no 16º Congresso Nacional da RFCC, realizado em Natal, Rio Grande do Norte. Adina, Sônia, Débora, Evelaine, Nete, Cleunice e Ana Cláudia representaram o município em um evento que reuniu 850 voluntários de 485 cidades de 18 estados brasileiros – parte de uma rede nacional que soma mais de 40 mil voluntários.

A participação do grupo anastaciano, custeada com recursos próprios e com apoio do prefeito Cido, simbolizou mais do que uma representação institucional: foi a expressão de um compromisso contínuo com a prevenção, o cuidado e a defesa da vida. “Estar entre essas vozes tão importantes demonstra a força, o preparo e a dedicação das mulheres que atuam na luta contra o câncer em nossa região”, destacou a organização local.

Além de absorver conhecimentos e tendências no enfrentamento à doença, as voluntárias tiveram a oportunidade de compartilhar experiências e fortalecer a rede de apoio que diariamente acolhe pacientes em tratamento. “Elas foram não apenas para aprender, mas também para levar as vivências de Anastácio e reforçar essa corrente do bem que salva vidas todos os dias”, ressaltou a RFCC em nota.

A atuação da Rede Feminina no município é reconhecida pelo trabalho baseado em prevenção, acolhimento e cuidado humanizado – pilares que consolidam a entidade como uma das maiores forças de voluntariado do Brasil. “Anastácio se orgulha profundamente de suas representantes, mulheres que inspiram pela coragem, pelo empenho e pela entrega”.

