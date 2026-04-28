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EMPREENDEDORISMO

Workshops preparam produtores para a Festa da Farinha em Anastácio

Capacitações da Sala do Empreendedor de Anastácio fortalecem o empreendedorismo local e valorizam a agricultura familiar

Redação

Publicado em 28/04/2026 às 16:09

Atualizado em 28/04/2026 às 16:20

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Assessoria de impresa de Anastácio

A Sala do Empreendedor de Anastácio deu início, pela primeira vez, a uma série de workshops voltados aos produtores que irão participar da tradicional Festa da Farinha, promovida no município de Anastácio. A iniciativa tem como objetivo preparar os empreendedores locais, oferecendo capacitação, troca de experiências e incentivo à geração de renda.

Com os temas “Cozinha Criativa” e “Criatividade que Vende”, os encontros proporcionaram momentos de aprendizado prático, voltados à inovação na produção e à apresentação dos produtos. Durante as atividades, os participantes puderam aprimorar técnicas, explorar novas ideias e entender melhor como atrair clientes e agregar valor ao que será comercializado durante a festa.

A ação busca não apenas qualificar os produtores, mas também fortalecer o empreendedorismo local, especialmente entre os trabalhadores da agricultura familiar, que têm papel fundamental na economia e na preservação das tradições culturais da região. A Festa da Farinha, além de celebrar a cultura regional, também se consolida como uma importante vitrine para esses pequenos empreendedores.

Segundo a organização, investir na capacitação é essencial para garantir melhores resultados durante o evento e ampliar as oportunidades de negócio. A proposta é que os participantes cheguem mais preparados, tanto na produção quanto na comercialização, potencializando suas vendas e conquistando novos clientes.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Anastácio com o desenvolvimento econômico sustentável, aliando incentivo ao empreendedorismo, valorização da cultura local e fortalecimento da economia criativa no município.

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