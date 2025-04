Unidade de saúde de Aquidauana / Ronald Régis, O Pantaneiro, Arquivo

A campanha de vacinação contra a influenza 2025 já está a todo vapor em Aquidauana, e o nosso querido Zé Gotinha Pantaneiro veio trazer uma mensagem importante para a comunidade: "Gripe? Tô fora! Bora vacinar!!!"

As vacinas contra influenza estão disponíveis em todas as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) do município, oferecendo proteção contra os vírus H1N1, H3N2 e B. A iniciativa visa fortalecer a imunização da população e prevenir complicações causadas pela doença, que pode afetar pessoas de todas as idades.

Para garantir a sua dose, basta levar o cartão do SUS e a carteira de vacinação até a unidade de saúde mais próxima. A ação é uma oportunidade de cuidar da sua saúde e também proteger quem você ama.

Não deixe para depois! Procure a sua ESF e vacine-se contra a gripe. A prevenção é o melhor caminho para manter a comunidade saudável e segura.

