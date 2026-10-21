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quarta

21 de outubro

14h49

Encontro aproxima empreendedoras de Aquidauana e Anastácio

Protagonismo feminino

Encontro aproxima empreendedoras de Aquidauana e Anastácio

Evento do programa Donas do Negócio, do Sicredi, foi realizado em parceria com o Inovaqui e apoio do Sebrae; proposta foi criar um espaço de troca de experiências

10h33

Após procurar ex no trabalho e em casa, homem é preso em Aquidauana

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Após procurar ex no trabalho e em casa, homem é preso em Aquidauana

Suspeito, de 34 anos, foi localizado nesta terça-feira; mulher já havia registrado ocorrência de violência doméstica

09h56

Aquidauana tem 36,4 mil eleitores aptos para segundo turno

ELEIÇÕES 2026

Aquidauana tem 36,4 mil eleitores aptos para segundo turno

Mais de 10 mil pessoas não compareceram no primeiro turno; votação de domingo será apenas para presidente em MS

07h50

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 32 vagas de emprego nesta terça

OPORTUNIDADES

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 32 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

07h19

Quarta amanhece com sol e terá máxima de 37°C em Aquidauana

Calor aumenta

Quarta amanhece com sol e terá máxima de 37°C em Aquidauana

Calor aumenta no município e região; não há expectativa de chuva

terça

20 de outubro

18h50

Equipes de resgate são mobilizadas durante ocorrência na Ponte Nova

Você Repórter

Equipes de resgate são mobilizadas durante ocorrência na Ponte Nova

Ação reuniu policiais, agentes de trânsito e bombeiros entre Aquidauana e Anastácio; equipes atuaram para controlar o fluxo e evitar riscos

15h51

Grade de janela é arrancada durante furto em residência de Aquidauana

Vila São Pedro

Grade de janela é arrancada durante furto em residência de Aquidauana

Moradora percebeu sinais suspeitos ao voltar da igreja; caso está sob investigação

11h01

Hemosul de Aquidauana busca reforçar estoques de sangue no sábado

Campanha de doação

Hemosul de Aquidauana busca reforçar estoques de sangue no sábado

Coleta será promovida das 07h às 15h, sem pausa para almoço; novas regras nacionais ampliam as possibilidades para doadores regulares

09h00

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 32 vagas de emprego nesta terça

OPORTUNIDADES

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 32 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

07h22

Terça-feira amanhece com sol e terá calor de 34°C em Aquidauana

Meteorologia

Terça-feira amanhece com sol e terá calor de 34°C em Aquidauana

Dia começou com névoa e tem previsão de tempo firme; período de luz do sol segue aumentando

segunda

19 de outubro

15h51

Aquidavolei promove manhã de esporte e integração para idosos

Vida saudável

Aquidavolei promove manhã de esporte e integração para idosos

Integrantes do CCI participaram de treino no Ginásio Poliesportivo José Campelo; programação incluiu exercícios de mobilidade, coordenação motora e iniciação ao esporte

10h50

Duas apostas de Aquidauana levam R$ 1,3 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Duas apostas de Aquidauana levam R$ 1,3 mil na quadra da Mega-Sena

Sorteio aconteceu neste domingo e não teve ganhadores na faixa principal; valor acumulou para R$ 185 milhões

09h23

Veja resultados de quem se destacou na 2ª Corrida Unimed Aquidauana

Esporte e saúde

Veja resultados de quem se destacou na 2ª Corrida Unimed Aquidauana

Segunda edição ocorreu neste domingo; classificação reúne provas de cinco e 10 quilômetros, categorias por faixa etária e PCD

07h36

Casa do Trabalhador de Aquidauana abre semana com 33 vagas de emprego

OPORTUNIDADES

Casa do Trabalhador de Aquidauana abre semana com 33 vagas de emprego

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