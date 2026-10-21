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quarta
21 de outubro
14h49
Protagonismo feminino
Evento do programa Donas do Negócio, do Sicredi, foi realizado em parceria com o Inovaqui e apoio do Sebrae; proposta foi criar um espaço de troca de experiências
10h33
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Suspeito, de 34 anos, foi localizado nesta terça-feira; mulher já havia registrado ocorrência de violência doméstica
09h56
ELEIÇÕES 2026
Mais de 10 mil pessoas não compareceram no primeiro turno; votação de domingo será apenas para presidente em MS
07h50
OPORTUNIDADES
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
07h19
Calor aumenta
Calor aumenta no município e região; não há expectativa de chuva
terça
20 de outubro
18h50
Você Repórter
Ação reuniu policiais, agentes de trânsito e bombeiros entre Aquidauana e Anastácio; equipes atuaram para controlar o fluxo e evitar riscos
15h51
Vila São Pedro
Moradora percebeu sinais suspeitos ao voltar da igreja; caso está sob investigação
11h01
Campanha de doação
Coleta será promovida das 07h às 15h, sem pausa para almoço; novas regras nacionais ampliam as possibilidades para doadores regulares
09h00
07h22
Meteorologia
Dia começou com névoa e tem previsão de tempo firme; período de luz do sol segue aumentando
segunda
19 de outubro
Vida saudável
Integrantes do CCI participaram de treino no Ginásio Poliesportivo José Campelo; programação incluiu exercícios de mobilidade, coordenação motora e iniciação ao esporte
10h50
Loterias
Sorteio aconteceu neste domingo e não teve ganhadores na faixa principal; valor acumulou para R$ 185 milhões
09h23
Esporte e saúde
Segunda edição ocorreu neste domingo; classificação reúne provas de cinco e 10 quilômetros, categorias por faixa etária e PCD
07h36
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