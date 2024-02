10ª Pirafolia é o Carnaval em meio a exuberância da natureza

Está chegando a hora da alegria na 10ª Pirafolia de Aquidauana, o Carnaval do município realizado no distrito de Piraputanga e se tornou marca registrada para os dias de Momo, sendo a folia mais animada da região pantaneira. Do dia 10 a 12 de fevereiro, os foliões e todas as famílias poderão se encontrar na praça de Piraputanga, onde a festa será garantida pela Prefeitura Municipal de Aquidauana com a Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), Associação de Moradores de Piraputanga e apoio da SETESCC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e Governo de Mato Grosso do Sul.

Com entrada franca e uma infraestrutura que vai contar com banheiro público, praça de alimentação e total segurança, garantida pelas polícias civil e militar com o apoio de uma empresa particular do setor.

Serão três dias de folia e brincadeira para os foliões se esbaldarem ao som de sambas enredo, pagode, axé e as tradicionais marchinhas de Carnaval, que não podem faltar no salão.

Entre a folia e a natureza a diversão atende a todos sem distinção



Além da festa do reinado de Momo, a região de Camisão e Piraputanga, permitem que durante o dia, os turistas, principalmente, possam desfrutar das belezas naturais da região, como a serra de Maracaju e o Morro do Paxixi, além de outras atrações aquáticas nas águas do rio Aquidauana e trilhas. A região oferece ainda, além de boas estadias, um corredor gastronômico para todos os gostos, tendo o peixe como a atração principal e até uma vinícola para os foliões mais românticos.

O Parque Morro do Paxixi abrange uma área de mais de 2.500 hectares como também outras áreas de grande importância ambiental da região. A região é uma unidade de conservação criada em 2018 com o objetivo de proteger e preservar a biodiversidade local e do Morro do Paxixi, além de proporcionar o desenvolvimento de atividades de turismo sustentável na área.

A criação do parque foi uma iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Prefeitura de Aquidauana e outras entidades locais.

Diante de todas essas possibilidades de diversão neste Carnaval, é só vestir a fantasia, preparar o confete e a serpentina, abrir o sorriso, se encher de alegria e se jogar na 10ª Pirafolia, que promete encerrar, deixando saudade e a certeza de que mais uma vez, promoveu o melhor Carnaval da região.