10º Encontro de Relíquias de Aquidauana aquece economia e gera renda extra para empreendedores

Além de atrair milhares de visitantes, evento impulsionou as vendas de comerciantes dos mais diversos segmentos
10º Encontro de Relíquias de Aquidauana reuniu grande público durante os quatro dias de evento / O Pantaneiro
Realizado entre os dias 04 e 07 de junho, o 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana também terminou com saldo positivo para os empreendedores que participaram da praça de alimentação e dos demais espaços de comércio montados durante o evento. Além de reunir admiradores de veículos antigos de diversas regiões e países vizinhos, a programação movimentou a economia local e proporcionou oportunidades de negócios para comerciantes e expositores.
Com grande fluxo de visitantes ao longo dos quatro dias, diversos empreendedores registraram aumento nas vendas e destacaram a importância do encontro para a geração de renda. Entre as opções que chamaram a atenção do público estavam pratos tradicionais, lanches diferenciados e sobremesas que conquistaram moradores e turistas.
Um dos destaques foi a equipe responsável pelo tradicional churros espanhol, que atraiu consumidores em busca de uma sobremesa preparada com massa crocante, recheios generosos e sabores variados. A barraca registrou movimento constante durante a programação e se tornou uma das paradas mais procuradas da área gastronômica. O Seu Ederaldo, responsável pelo local, explicou que os churros eram fritos na hora e preparados tanto para serem consumidos no espaço quanto para viagem, fazendo sucesso junto ao público. "Nunca vendi tantos churros", celebrou.
Outra atração que despertou a curiosidade dos visitantes foi a hamburgueria especializada em hambúrguer de avestruz. Segundo o idealizador, Henrique Soares, a proposta diferenciada chamou a atenção de quem buscava experimentar novos sabores durante o encontro. Combinando criatividade e tradição, o estabelecimento recebeu clientes interessados em conhecer uma alternativa pouco comum no cardápio dos eventos da região.
"É algo diferente que a gente faz, trabalhamos com uma gastronomia exótica e pudemos entregar um pouquinho da gastronomia do nosso estado para todo mundo. Carne 100% de avestruz, muito saudável, um toque a mais que é uma cebola no vinho", explicou Henrique.
O desempenho positivo dos empreendedores presentes no evento e comércio ao entorno reforça a importância do Encontro de Relíquias não apenas como evento cultural e turístico, mas, também, como ferramenta de fortalecimento da economia local. A movimentação registrada durante os quatro dias beneficiou trabalhadores de diferentes segmentos, contribuindo para a circulação de recursos e para a divulgação dos negócios junto ao público visitante.
Consolidado como um dos principais eventos do calendário de Aquidauana, o Encontro de Relíquias segue unindo cultura, lazer, turismo e desenvolvimento econômico, ampliando oportunidades para comerciantes e valorizando o potencial empreendedor da região.
Sobre o evento
O 10º Encontro de Relíquias foi realizado pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), com organização dos Amigos Reliqueiros de Aquidauana. O evento contou com patrocínio de O Pantaneiro, DiscamaraBR Câmaras e Pneus, Supermercado Nacagami Rede Econômica, Fogão Caipira, Sicredi, Tuca Transportes, Laca (Laboratório de Análises Clínicas de Aquidauana), Posto Mercúrio, Simasul, Prime Pub, O Boticário e Stone. Teve apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundtur-MS (Fundação de Turismo), FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Fundesporte e Setesc (Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura), além do deputado federal Beto Pereira, da senadora Soraya Thronicke, do senador Nelsinho Trad e de Odilon Ribeiro.
Mais fotos e vídeos estão disponíveis na galeria de O Pantaneiro e nas redes sociais do site e dos Reliqueiros do Brasil.
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