10º Encontro de Relíquias de Aquidauana aquece economia e gera renda extra para empreendedores

10º Encontro de Relíquias de Aquidauana reuniu grande público durante os quatro dias de evento / O Pantaneiro

Realizado entre os dias 04 e 07 de junho, o 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana também terminou com saldo positivo para os empreendedores que participaram da praça de alimentação e dos demais espaços de comércio montados durante o evento. Além de reunir admiradores de veículos antigos de diversas regiões e países vizinhos, a programação movimentou a economia local e proporcionou oportunidades de negócios para comerciantes e expositores.

Com grande fluxo de visitantes ao longo dos quatro dias, diversos empreendedores registraram aumento nas vendas e destacaram a importância do encontro para a geração de renda. Entre as opções que chamaram a atenção do público estavam pratos tradicionais, lanches diferenciados e sobremesas que conquistaram moradores e turistas.

Um dos destaques foi a equipe responsável pelo tradicional churros espanhol, que atraiu consumidores em busca de uma sobremesa preparada com massa crocante, recheios generosos e sabores variados. A barraca registrou movimento constante durante a programação e se tornou uma das paradas mais procuradas da área gastronômica. O Seu Ederaldo, responsável pelo local, explicou que os churros eram fritos na hora e preparados tanto para serem consumidos no espaço quanto para viagem, fazendo sucesso junto ao público. "Nunca vendi tantos churros", celebrou.

Outra atração que despertou a curiosidade dos visitantes foi a hamburgueria especializada em hambúrguer de avestruz. Segundo o idealizador, Henrique Soares, a proposta diferenciada chamou a atenção de quem buscava experimentar novos sabores durante o encontro. Combinando criatividade e tradição, o estabelecimento recebeu clientes interessados em conhecer uma alternativa pouco comum no cardápio dos eventos da região.

"É algo diferente que a gente faz, trabalhamos com uma gastronomia exótica e pudemos entregar um pouquinho da gastronomia do nosso estado para todo mundo. Carne 100% de avestruz, muito saudável, um toque a mais que é uma cebola no vinho", explicou Henrique.

O desempenho positivo dos empreendedores presentes no evento e comércio ao entorno reforça a importância do Encontro de Relíquias não apenas como evento cultural e turístico, mas, também, como ferramenta de fortalecimento da economia local. A movimentação registrada durante os quatro dias beneficiou trabalhadores de diferentes segmentos, contribuindo para a circulação de recursos e para a divulgação dos negócios junto ao público visitante.

Consolidado como um dos principais eventos do calendário de Aquidauana, o Encontro de Relíquias segue unindo cultura, lazer, turismo e desenvolvimento econômico, ampliando oportunidades para comerciantes e valorizando o potencial empreendedor da região.

Sobre o evento

O 10º Encontro de Relíquias foi realizado pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), com organização dos Amigos Reliqueiros de Aquidauana. O evento contou com patrocínio de O Pantaneiro, DiscamaraBR Câmaras e Pneus, Supermercado Nacagami Rede Econômica, Fogão Caipira, Sicredi, Tuca Transportes, Laca (Laboratório de Análises Clínicas de Aquidauana), Posto Mercúrio, Simasul, Prime Pub, O Boticário e Stone. Teve apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundtur-MS (Fundação de Turismo), FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Fundesporte e Setesc (Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura), além do deputado federal Beto Pereira, da senadora Soraya Thronicke, do senador Nelsinho Trad e de Odilon Ribeiro.

Mais fotos e vídeos estão disponíveis na galeria de O Pantaneiro e nas redes sociais do site e dos Reliqueiros do Brasil.