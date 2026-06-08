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10º Encontro de Relíquias reúne multidão e consolida Aquidauana no cenário do antigomobilismo

Evento celebrou uma década de história com quatro dias de programação, atrações culturais, shows musicais e participantes de várias regiões do Brasil e países vizinhos

Anibal Placêncio

Publicado em 08/06/2026 às 07:00

Atualizado em 08/06/2026 às 10:34

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Evento, mais uma vez, reuniu multidão na Avenida Pantaneta / Silas Ismael

Aquidauana viveu, durante quatro dias, mais um capítulo marcante de sua história com a realização do 10º Encontro de Relíquias. Em sua edição comemorativa de uma década, o evento transformou a Avenida Pantaneta em ponto de encontro para milhares de visitantes, colecionadores e admiradores de veículos antigos, reafirmando sua posição como uma das principais celebrações do antigomobilismo em Mato Grosso do Sul.

Desde quinta-feira (04) até este domingo (07), a cidade respirou cultura, entretenimento e nostalgia. A programação reuniu atrações para todas as idades e combinou exposição de carros clássicos com apresentações artísticas, atividades recreativas e uma ampla estrutura voltada ao público. O resultado foi uma grande movimentação de moradores e turistas, que prestigiaram a festa ao longo de todo o feriado.

A agenda musical foi um dos destaques da edição especial. Subiram ao palco os artistas e bandas Chicão Castro, Marasmo, The Frankz, Tarja Preta, Arrústico, Nômads, Go Back e V12. O encerramento ficou por conta da atração nacional deste ano, Ira!, com a turnê “Acústico MTV – 20 anos”. Clássicos como “O Girassol”, “Eu Quero Sempre Mais” e “Tarde Vazia” embalaram a multidão, proporcionando momentos de animação e integração entre os participantes.

O público também acompanhou o espetáculo do ilusionista Thiper, além de aproveitar kart, parque infantil, praça de alimentação e diversas opções culturais e gastronômicas.

Outro momento tradicional que atraiu atenção foi a carreata realizada na manhã de sábado. O desfile percorreu importantes vias da cidade e reforçou o espírito de confraternização que marca o encontro desde sua criação, aproximando expositores e a população que acompanha o evento todos os anos. A programação terminou na manhã deste domingo, com a sempre esperada premiação oficial.

Ao longo de dez edições, o Encontro de Relíquias cresceu e ultrapassou fronteiras. O que começou como uma reunião de entusiastas se transformou em uma referência nacional para os apaixonados por veículos antigos, atraindo participantes de diferentes estados brasileiros e também de países vizinhos, como Argentina, Bolívia e Paraguai. Mais do que uma exposição, o evento promove a preservação da memória auomobilística e fortalece laços de amizade construídos em torno dessa paixão em comum.

Além do aspecto cultural, a iniciativa também impulsiona a economia local. A presença de visitantes movimenta setores como hotelaria, gastronomia, comércio e serviços, gerando oportunidades e renda para empreendedores de Aquidauana, Anastácio e região. Com todo aparato das forças de segurança pública, a festa, mais uma vez, terminou sem ocorrências graves, consolidando o clima familiar que toma conta da Avenida Pantaneta.

O 10º Encontro de Relíquias foi realizado pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), com organização dos Amigos Reliqueiros de Aquidauana. O evento contou com patrocínio de O Pantaneiro, DiscamaraBR Câmaras e Pneus, Supermercado Nacagami Rede Econômica, Fogão Caipira, Sicredi, Tuca Transportes, Laca (Laboratório de Análises Clínicas de Aquidauana), Posto Mercúrio, Simasul, Prime Pub, O Boticário e Stone. Teve apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundtur-MS (Fundação de Turismo), FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Fundesporte e Setesc (Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura), além do deputado federal Beto Pereira, da senadora Soraya Thronicke, do senador Nelsinho Trad e de Odilon Ribeiro.

Mais fotos e vídeos estão disponíveis na galeria de O Pantaneiro e nas redes sociais do site e dos Reliqueiros do Brasil.

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