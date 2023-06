12 horas: Serena Despedida

Após alguns dias internado na Santa Casa de Campo Grande, morreu nesta madrugada, dia 1°, uma das figuras mais conhecidas de Aquidauana e região, Antonio Rodrigues Garcia. Aos 100 anos de idade, Seo Garcia, como era carinhosamente conhecido, deixa um legado a todas as pessoas que o conheciam e uma tristeza por sua partida. Confira a homenagem da família O Pantaneiro a este ilustre aquidauanense de coração.

Ele era alegria, esperança, serenidade...

Sempre com uma palavra de conforto, a guiar como farol

Radiante como pessoa, exemplo de religiosidade

Após dias nublados, a despedida veio em lindo dia de sol

...

Não queria melancolia, vejam só...

Com delicadeza já preparava os mais próximos

Sua missão estava cumprida...

E cumpriu com maestria!

...

Escolheu a Princesa do Sul para viver

E ao lado de Tota sempre a sorrir

Uma história de amor a escrever

Os sonhos do casal a dividir

...

Rádio Martelinho, a anunciar...

Independente, doze horas, vamos revelar!

O jornalista 120 estás a falar...

Nada de tristeza, pois minha Totinha, vou encontrar.

...

Bravo Leonino, os cem anos completou

Sem receio das palavras, nasceu para ajudar

Rugiu o Leão, a sede levantou

Meio século de dedicação, agora a lembrar

...

É nosso momento de despedir

E do seu sorriso, rememorar

Do espírito de simplicidade e caridade, evangelizar.

Estará sempre com a gente, Seo Garcia

Agora já podes descansar...