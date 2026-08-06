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Cerimônia de abertura

15º Jogos dos Povos Indígenas de Aquidauana começam nesta quinta-feira

Competição reúne 13 comunidades indígenas e deve contar com mais de 700 participantes, entre atletas, dirigentes e integrantes das comissões técnicas

Redação O Pantaneiro

Publicado em 06/08/2026 às 07:34

Atualizado em 06/08/2026 às 15:06

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Esporte, tradição e valorização da cultura indígena marcam Jopoin / Arquivo O Pantaneiro

Esporte, tradição e valorização da cultura estarão em evidência a partir desta quinta-feira (06), com o início dos 15º Jopoin (Jogos dos Povos Indígenas de Aquidauana). A abertura oficial será realizada às 19h, na quadra da Escola Municipal Indígena Lutuma Dias, na Aldeia Limão Verde, como parte da programação de aniversário dos 134 anos do município.

Promovida pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a competição reunirá mais de 700 participantes, entre atletas, dirigentes e integrantes das comissões técnicas, representando 13 comunidades indígenas.

Ao longo da programação, os competidores disputarão provas de futebol, futsal, voleibol, atletismo, cabo da paz, arco e flecha e lança. Outro momento bastante aguardado será a escolha da Miss e do Mister Jopoin 2026, evento que destaca a beleza, a cultura e a identidade dos povos indígenas participantes. O tradicional desfile está marcado para sábado (08).

Na última semana, representantes das aldeias participaram do Congresso Técnico promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, quando foram apresentados o regulamento e os últimos detalhes da organização da competição.

Realizado anualmente, o Jopoin promove o intercâmbio entre as comunidades indígenas, incentivando a prática esportiva e fortalecendo a identidade cultural dos povos originários por meio da convivência, do respeito às tradições e da integração entre os participantes.

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